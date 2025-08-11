CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Российским предприятиям требуется 560 млрд руб. инвестиций, чтобы достичь поставленной цели по роботизации

В ГК «Автомакон» отметили, что российским предприятиям требуется 560 ммлрд руб. инвестиций, чтобы выйти на целевой уровень роботизации к 2030 г. – порядка 100 тыс. промышленных роботов в стране. Об этом CNews сообщили представители ГК «Автомакон.

По оценкам директора по внешнему развитию ГК «Автомакон» Екатерины Родиной, чтобы выйти на президентскую планку в 100 тыс. промышленных роботов к 2030 г. России потребуется 560 млрд руб., если учитывать 80 тыс. машин по усредненной цене 7 млн руб. за единицу. Весь объем отечественного рынка робототехники в 2024 г. составил лишь 7,6 млрд руб., то есть меньше двух процентов от требуемых инвестиций.

Сегодня парк промышленных роботов насчитывает 20 864 единицы при плотности 29 роботов на 10 тыс. сотрудников обрабатывающей отрасли – почти в шесть раз ниже средней мировой. Правительство намерено довести плотность роботизации до 145 роботов на каждые 10 тыс. работников, что соответствует суммарному парку примерно в 100 тыс. промышленных роботов.

Финансовый разрыв очевиден. Базовый промышленный робот стоит 1,5-5 млн руб., полная роботизированная ячейка – 8-12 млн руб. Даже при средней цене 7 млн руб. дополнительные 80 тыс. машин означают 560 млрд руб. новых вложений. Государственная программа поддержки предусматривает $1,7 млрд субсидий на шесть лет, то есть около $153 млрд руб.; этого хватит лишь на треть потребности.

«Чтобы сократить инвестиционный разрыв, первым делом нужно подстегнуть спрос: расширить лизинговые программы и субсидировать процент по кредитам минимум до половины стоимости российских роботов. Одновременно необходимо глубже локализовать критические компоненты – каждый миллион рублей, сэкономленный за счет отечественных приводов и контроллеров, снижает общую сумму примерно на 80 млрд руб. И, наконец, до 2030 г. требуется подготовить 60 тыс. специалистов-робототехников, иначе новые установки рискуют простаивать без дела», – отметила Екатерина Родина.

Все больше производственных компаний заранее заключают долгосрочные договоры и закупают роботов крупными партиями. Эти обязательства формируют предсказуемый спрос для интеграторов, которые начинают вкладывать собственные средства и превращают предоставляемые скидки в совместные инвестиции. В итоге ключевая часть финансирования для масштабирования роботизации формируется силами самого рынка, без привлечения внешних источников капитала.

От государства требуется лишь поддержка процесса, например введение ускоренной амортизации оборудования и субсидирование процентных ставок по кредитам на внедрение роботов. Такое сочетание частных и государственных стимулов привлекает дополнительный капитал без значимой нагрузки на бюджет и дает возможность достичь целевых показателей роботизации в установленные сроки.

