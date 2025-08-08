Объем российского рынка API Management составит 5 млрд руб. к 2030 году

Neoflex провела исследование «Анализ текущего состояния российского рынка API Management (APIM)». Оно проводилось среди компаний из следующих отраслей: финансы, промышленность, ИТ, торговля, логистика. В ходе исследования были проведены глубинные интервью более чем с 20 представителями компаний этих отраслей для выявления готовности к внедрению решений API Management. Об этом CNews сообщили представители Neoflex.

По прогнозам Fortune Business Insights, к 2032 г. объем глобального рынка APIM достигнет $32,7 млрд при среднегодовом темпе роста (CAGR) около 25%. Основными факторами, способствующими этому росту, являются стандартизация API, требования к безопасности передачи данных, внедрение облачных решений и переход на микросервисную архитектуру. Цифровизация в государственном и корпоративном секторах также играет важную роль. При этом около 45% рынка составляют готовые продукты, а 55% — услуги по интеграции и сопровождению платформ.

Для оценки емкости российского рынка APIM был применен метод соотнесения доли решений по управлению API в общем объеме мирового рынка инфраструктурного ПО с аналогичной долей в России. Так, при объеме российского рынка инфраструктурного ПО в 2023 г. на уровне 101 млрд руб. и экстраполяции глобального коэффициента (2,65%), оценочный объем сегмента APIM в России составляет порядка 2,7 млрд руб.

На российском рынке растет интерес к решениям APIM, что связано с необходимостью интеграции разрозненных ИТ-систем и развитием цифровых платформ. Для повышения точности оценки рынка был использован метод «снизу-вверх», который учитывает потребности отдельных целевых сегментов. Исследование показало, что наиболее перспективными отраслями для внедрения платформ управления API являются логистика, ИТ, торговля и финансовый сектор.

В этих сегментах Neoflex реализует проекты по внедрению APIM. Например, специалисты Neoflex внедрили платформу NEOMSA APIM в одной из страховых компаний. Решение является собственной разработкой Neoflex для комплексного управления жизненным циклом API: от проектирования и публикации до мониторинга, защиты и масштабирования. В рамках проекта была решена бизнес-задача по созданию единой масштабируемой среды для разработки, тестирования и эксплуатации API-сервисов. Благодаря внедрению NEOMSA APIM время выхода новых сервисов на рынок сократилось в 10 раз, что повысило гибкость и оперативность компании. Это решение позволило оптимизировать процессы и обеспечить более эффективное управление жизненным циклом API-сервисов.

«Рынок решений по управлению API в России находится в точке роста, и мы в Neoflex уверены, что в ближайшие годы он станет важным драйвером цифровой трансформации. На базе NEOMSA APIM мы создаем интеграционные платформы, которые позволяют компаниям быстрее адаптироваться к изменениям, сокращать время вывода новых сервисов на рынок и выстраивать гибкую цифровую архитектуру. Особенно ярко это проявляется в финансовом секторе, где скорость и надежность имеют ключевое значение», — отметил Рамиль Нафиков, лидер продукта NEOMSA APIM, Neoflex.

Добывающая отрасль была рассмотрена в исследовании, но признана менее перспективной для внедрения платформ по управлению API из-за низкого приоритета цифровизации и недостаточной готовности к использованию цифровых решений. В отличие от нее, наибольший приоритет при реализации стратегий цифровой трансформации имеют ИТ, финансовый сектор, транспорт и торговля, обладающие подготовленной инфраструктурой и демонстрирующие высокую экономическую отдачу от внедрения новых технологий. Помимо этого, при оценке объема рынка, к выделенным отраслям была добавлена промышленность, активно вовлеченная в реализацию федерального проекта «Цифровизация экономики». Дополнительным фактором роста спроса со стороны отечественных компаний стало участие государства, которое поддерживает развитие цифровой инфраструктуры в рамках национальной программы «Цифровая экономика», включая развитие нормативно-правовой базы и создание условий для интеграции цифровых решений в различные отрасли.