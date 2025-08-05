«Сетевая компания» оснащает электрозарядные станции бесплатными точками доступа Wi-Fi

В условиях временных сбоев в работе сотовой связи и интернета АО «Сетевая компания» внедряет дополнительное решение для бесперебойного доступа к услугам зарядки электромобилей. Электрозарядные станции (ЭЗС) компании теперь оснащают бесплатными точками доступа Wi-Fi, что позволяет водителям быстро подключиться к сервису даже при отсутствии стабильного мобильного интернета. Об этом CNews сообщили представители АО «Сетевая компания».

Первые станции с новой функцией: с. Высокая Гора, Промышленная зона, 41 (ЭЗС № 1-103), Пестречинское сельское поселение, база Пестречинского РЭС (ЭЗС № 1-149).

Обычно для запуска зарядки требуется зайти в мобильное приложение, но при слабом интернете загрузка данных может занимать много времени. Основные преимущества такого решения – это гарантированный доступ к зарядке при проблемах с сотовой связью, подключение через защищенную сеть.

«Мы постоянно работаем над повышением доступности нашей зарядной инфраструктуры. Бесплатный Wi-Fi на станциях — это практичное решение для ситуаций, когда мобильный интернет работает нестабильно, что в последнее время стало частым явлением. Мы понимаем, что так называемое «замедление» интернета – это дополнительная мера безопасности, и наша задача сделать так, чтобы ЭЗС оставались доступными в любых условиях», — сказал Наиль Салахутдинов, начальник отдела развития прочих видов деятельности АО «Сетевая компания».

В ближайшие месяцы АО «Сетевая компания» планирует оборудовать точками Wi-Fi другие электрозарядные станции в регионе, повышая их надежность и доступность для пользователей. На сегодняшний день «Сетевая компания» обслуживает более 150 ЭЗС на всей территории Республики Татарстан, в том числе на автомагистралях федерального значения – М-7 и М-12. До конца года количество ЭЗС планируется увеличить на 40 единиц.