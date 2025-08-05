Резидент «Сколково» предложил сервис подбора врачебных назначений на основе клинических рекомендаций

Компания «К-Скай» (разработчик платформы Webiomed), резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ), представила новый сервис поддержки принятия врачебных решений, предлагающий перечень медицинских назначений на основе утвержденных клинических рекомендаций. Внедрение продукта направлено на улучшение качества медицинского обслуживания и снижение рисков врачебной практики. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Клинические рекомендации — это документы, в которых содержится основанная на научных доказательствах структурированная информация по вопросам диагностики, профилактики, лечения, реабилитации, в том числе алгоритмы ведения пациентов, варианты медицинских вмешательств, описание последовательности действий медицинского работника с учетом течения заболеваний, сопутствующих патологий и надлежащий результат медицинской помощи. Они служат «компасом», направляющим врача в лабиринте сложных клинических ситуаций, позволяя принимать взвешенные решения, основанные на самых актуальных научных данных.

Соблюдение клинических рекомендаций способствует унификации подходов к диагностике и лечению, снижая вариабельность в медицинской практике и минимизируя вероятность врачебных ошибок. Это особенно важно в условиях высокой нагрузки на медицинский персонал и ограниченности времени для принятия решений. Поэтому разработка цифровых инструментов, помогающих врачу эффективно использовать информацию клинических рекомендаций, представляет важную задачу в помощь практикующему врачу.

«Современный врач для постановки точного диагноза и назначения правильного персонализированного лечения должен знать наизусть поразительное количество клинических рекомендаций. Новый выделенный сервис нашего резидента “К-Скай” помогает врачу принимать решение быстро и точно, анализируя с помощью искусственного интеллекта огромную базу знаний. Платформа Webiomed стремительно развивается, подтверждая ценность экосистемы и своевременной финансовой поддержки Фонда “«Сколково»”», — отметила Юлия Щеглова, директор направления «Медицинские и ассистивные технологии» Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ).

Новый продукт компании представлен автономным ИИ-сервисом, имеет открытое API, может работать не только в составе платформы Webiomed, но и интегрироваться в любые медицинские информационные системы, включая телемедицинские приложения, дистанционный мониторинг и т.д.

Для работы сервиса была создана специальная база знаний, в которую включены требуемые диагностические и лечебные назначения из 336 официально утвержденных Минздравом России клинических рекомендаций. При создании базы были использованы технологии искусственного интеллекта и семантического анализа медицинских текстов. Текущая версия базы знаний поддерживает следующие группы заболеваний: терапия, хирургия, онкология, акушерство и гинекология, травматология, неврология, инфекционные болезни, эндокринология, психиатрия, офтальмология, дерматология, отоларингология, кардиология, урология, метаболические болезни и др.

Сценарий использования сервиса выглядит следующим образом:

– Врач, используя электронную медицинскую карту, вносит в Медицинскую информационную систему (МИС) код установленного диагноза на основе Международной классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-10).

– МИС в режиме онлайн отправляет данный код, а также ряд метаданных о пациенте и случае обращения в платформу Webiomed.

– В ответ Webiomed в онлайн режиме возвращает перечень клинических рекомендаций, действующих для установленных заболеваний, а также структурированный блок рекомендованных назначений, предусмотренных в клинических рекомендациях: лабораторные, инструментальные исследования и перечень лекарственных препаратов.

– МИС выводит полученные данные на экран врачу, позволяя ему моментально составить рекомендованный план обследования и лечения пациента. Врач может добавить какие-то необходимые назначения или отказаться от ряда из них. Таким образом, финальное решение по назначенному лечению остается за врачом.

Роль системы поддержки принятия врачебных решений Webiomed остается сугубо в качестве рекомендательной системы, позволяющей сэкономить время на приеме и сделать полный перечень необходимых назначений. Внедрение сервиса не только способствует улучшению качества медицинского обслуживания, но и защищает как пациентов, так и медицинские учреждения от юридических и финансовых последствий, связанных с врачебными ошибками.

«Медицинские стандарты постоянно пересматриваются и обновляются в соответствии с новыми научными данными и клиническим опытом. Системы поддержки принятия решений берут на себя задачу мониторинга этих изменений. Это позволяет врачам быть в курсе последних тенденций и использовать в своей практике новые требования. В решении этой задачи каждая деталь имеет значение для принятия своевременных мер по лечению заболевания. Стандартизация процессов оказания медицинской помощи помогает повысить ее качество и безопасность», – отметил директор по развитию Webiomed Александр Гусев.