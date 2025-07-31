ГК «Титан» повышает эффективность производства на заводе «Омский каучук» с помощью бережливых технологий

В рамках федерального проекта «Производительность труда» Группа компаний «Титан» продолжает внедрение бережливых технологий на заводе «Омский каучук» — крупнейшем активе холдинга. Об этом CNews сообщили представители ГК «Титан».

С июня 2023 г. предприятие участвует в нацпроекте, направленном на повышение эффективности производства, снижение затрат и увеличение объемов выпуска продукции. За три месяца компания завершила активный этап реализации на пилотном участке производства синтетических каучуков, где в результате выросла скорость рабочих процессов на 10%, в частности за счет увеличения скорости загрузки сырья в аппарат на 40%.

Практики бережливого производства поэтапно внедряются на других участках завода. Это позволило сократить время планово-предупредительных ремонтных работ на 10% на производстве изопропилбензола. Подразделение является одним из ключевых цехов предприятия, с 2021 г. после модернизации здесь производится стратегический для страны продукт — изопропиловый спирт (ИПС). Доля завода «Омский каучук» в общем производстве ИПСа по России в 2024 г. составила 49 %.

В цехе внедрены инструменты бережливого производства: стандартизованная работа, визуализация, система непрерывных улучшений и методика «5С». Оцифрованные хронометражи операций и чек-листы производственного анализа теперь позволяют оперативно выявлять и устранять отклонения.

Следующий этап национального проекта предусматривает тиражирование успешных практик на производстве высокооктановых добавок и сжиженных углеводородных газов.

Сергей Иванилов, генеральный директор АО «Омский каучук»: «Реализация национального проекта способствует оптимизации бизнес-процессов и открывает новые возможности для развития благодаря опыту, профессионализму команды и применению передовых технологий. Достигнутые нами результаты подтверждают эффективность системного подхода к повышению производительности и создают прочную базу для масштабирования передовых практик на все ключевые производства "Омского каучука"».