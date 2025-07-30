Itpod представила модель Capacity-based Licensing для корпоративных СХД

Российский вендор ИТ-решений корпоративного уровня Itpod (входит в корпорацию ITG) раскрыл детали модели лицензирования для систем хранения данных Itpod Storage. Эта модель упрощает расчет стоимости для клиентов, поскольку цена определяется исключительно фактической RAW-ёмкостью накопителей.

В основе модели лежит подход Per RAW TB, где одна лицензия соответствует 0,1 ТБ физического объема накопителей. Например, для системы с 10 ТБ RAW-пространства потребуется 100 лицензий. Такая модель позволяет свободно комбинировать разные типы накопителей в рамках одной системы и масштабировать инфраструктуру, просто добавляя лицензии при увеличении дискового пространства. Лицензирование учитывает только суммарный объём физических дисков без учёта избыточности, служебных данных СХД и технологий эффективного хранения данных, что исключает необходимость пересчёта существующих лицензий.

В зависимости от типа используемых накопителей доступны четыре варианта лицензий:

Для Full Flash-систем (накопители NVMe SSD): SW-ENT-BNDLE-NVME-F — для высокопроизводительных NVMe TLC-накопителей; SW-ENT-BNDLE-QNVME-F — для NVMe QLC-дисков, оптимальных по соотношению цены и ёмкости.

Для Hybrid-систем (SSD + HDD): SW-ENT-BNDLE-SSD-H — для быстрых SSD (SAS), используемых для кэширования или в выделенных пулах; SW-ENT-BNDLE-NLSAS-H — для экономичных NL-SAS-дисков, предназначенных для холодных данных.

«Мы создали максимально прозрачную модель лицензирования, которая позволяет клиентам точно рассчитывать стоимость системы хранения данных и легко управлять лицензиями. Никаких скрытых платежей или сложных формул — вы платите только за физическую ёмкость накопителей. При расширении системы достаточно докупить лицензии пропорционально добавленным дискам», — сказал Илья Борняков, генеральный директор Itpod, корпорация ITG.