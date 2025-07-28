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«Ред Софт» и Сайберпик подготовили основу для перехода на отечественную систему управления ИТ-инфраструктурой

Компании «Ред Софт» и «Сайберпик» подтвердили совместимость системы контроля и управления правами доступа к данным «Спектр | DCAP 4.0» и системы централизованного управления ИТ-инфраструктурой «Ред Адм Промышленная редакция 2.0».

В результате тестирования продуктов «Спектр | DCAP» версии 4.0 и «Ред Адм Промышленная редакция 2.0» подтверждена полная совместимость решений от двух отечественных разработчиков. Компании «Ред Софт» и «Сайберпик» подготовили основу для полноценной и безопасной миграции ИТ-инфраструктуры на отечественный контроллер домена: «Ред Адм» выступает в роли системы централизованного управления доменом и его объектами, а «Спектр | DCAP» осуществляет полный контроль действий сотрудников с документами, классифицирует информацию и выстраивает жизненный цикл данных и контролирует все операции в домене выявляя потенциальные риски.

Оба продукта являются комплексными системами с набором модулей. «Спектр | DCAP» предлагает модули классификации данных, инцидентов и оповещений, поиска по содержимому файлов, переноса и удаления, а также отдельный модуль аудита системы централизованного управления. «Ред Адм Промышленная редакция 2.0» состоит из набора подсистем: «Управление», «Служба каталогов», «Файловое хранилище», «Централизованная установка операционных систем», «Инвентаризация» и «Динамическая настройка сети». Основные атрибуты объектов службы каталогов «Ред Адм» считываются и корректно отображаются в системе «Спектр | DCAP». Спектр своевременно осуществляет аудит событий в домене и выявляет риски: создание, изменение, удаление учетных записей и других объектов, фиксирует факты успешной и неуспешной авторизации, блокировки, активации, отключения учетных записей. Результаты тестирования занесены в протокол, совместимость подтверждена соответствующим сертификатом.

В качестве сценария совместного применения можно рассматривать миграцию ИТ-инфраструктур с зарубежных решений на отечественную систему централизованного управления. «Ред Адм 2.0» осуществляет все виды миграции, работает с многоуровневыми доменными инфраструктурами и выстраивает транзитивные доверительные отношения. Система также позволяет управлять устройствами, пользователями и настройками сети из единого веб-интерфейса. «Спектр | DCAP» становится дополнительным средством защиты информации и упрощает работу с большими объемами данных в организации.

Компании «Ред Софт» и «Сайберпик» продолжают сотрудничество и планируют расширять состав совместимых продуктов своих экосистем.

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