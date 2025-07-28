Опрос MWS AI: 25% студентов признались, что пользовались нейросетями на экзаменах

Разработчик решений на базе искусственного интеллекта MWS AI (входит в МТС) опросил 1100 студентов очной формы обучения российских вузов и узнал, как они используют нейросети в учебном процессе и оценивают допустимость их применения в образовательных целях. Об этом CNews сообщили представители MWS AI.

Ключевые результаты: большинство студентов (70%) активно используют искусственный интеллект в учебе и относятся к нему, как к инструменту для поиска информации при подготовке к семинарам и экзаменам; 44% студентов признают, что пока разбираются в принципах работы нейросетей на начальном уровне; только 4% опрошенных погружены в работу с ИИ на более глубоком уровне: следят за выходом новых моделей, изучают устройство нейросетей и разбираются в их алгоритмах.

Несмотря на высокую частоту обращения к нейросетям в процессе обучения, уровень понимания принципов их работы среди студентов на текущий момент остается довольно низким. Только 4% отметили, что углубленно изучают искусственный интеллект: они не ограничиваются прикладным использованием и наблюдают за обновлениями моделей, интересуются внутренней логикой нейросетей и принципами их обучения. 44% опрошенных отметили, что имеют лишь начальные знания в этой области: из них 13% признались, что вовсе не разбираются в том, как работают используемые ими нейросети.

Согласно результатам опроса, в 70% случаев студенты применяют нейросети для поиска информации при выполнении заданий, подготовке к семинарам и экзаменам. Более половины респондентов прибегают к помощи ИИ при работе письменными заданиями и для объяснения сложных тем. При этом, наиболее популярным сервисом для учебных целей стал ChatGPT — он возглавляет рейтинг и является абсолютным фаворитом у 76% студентов, обгоняя DeepSeek более чем в два раза.

Также по итогам проведения опроса выяснилось, что подавляющее большинство студентов (79%) считают использование нейросетей на экзаменах и при подготовке экзаменационных работ (курсовых, дипломных и т.д.) допустимым и приемлемым. ИИ воспринимается студентами как обыденный инструмент, способный облегчить обработку информации, ускорить написание текстов и структурировать сложный материал. Однако только 25% респондентов признались в том, что пользовались нейросетями непосредственно во время экзаменов.

Подобные данные говорят о необходимости переосмысления роли ИИ в системе высшего образования. «Очевидно, что нейросети уже стали неотъемлемой частью учебного процесса. Однако вместо осуждения студентов за использование искусственного интеллекта, вузам следует посмотреть на этот вопрос с другой точки зрения. В условиях, когда от ИИ никуда не деться, именно университеты могут стать площадкой для ответственного, осознанного и эффективного взаимодействия человека и новых технологий. Разработка обучающих курсов по работе с ИИ, интеграция инструментов на базе генеративных моделей в систему обучения, а также помощь преподавателям в освоении новых технологий поможет облегчить внедрение нейросетей в образование и сделать их применение более осознанным. Кроме того, использование ИИ-инструментов позволит учителям тратить меньше времени на рутинные задачи и уделять внимание в первую очередь студентам и развитию учебных программ»‎, — отметил генеральный директор MWS AI Денис Филиппов.