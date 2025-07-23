«Инфосэл» и «Лукоморье» объявляют о технологическом партнерстве

Системный интегратор «Инфосэл» и ИТ-экосистема «Лукоморье» заключили соглашение о технологическом партнерстве. В рамках сотрудничества «Инфосэл» будет заниматься внедрением и технической поддержкой продуктов экосистемы, включая консалтинг, проектирование архитектуры, интеграцию и обучение персонала заказчиков. Об этом CNews сообщили представители «Инфосэл».

С переходом российского бизнеса и госсектора на импортозамещение возрастает потребность в единой ИТ-экосистеме, которая позволит эффективно строить цифровую инфраструктуру без зависимости от иностранных поставщиков. Экосистема «Лукоморье» предлагает именно такой подход: набор взаимодействующих отечественных продуктов, протестированных на совместимость и готовых к масштабному внедрению. В состав экосистемы входят 16 цифровых решений, которые обеспечивают полный цикл управления бизнес-процессами, ИТ-сервисами и проектной деятельностью. Среди них — no-code платформа для создания корпоративных приложений, система управления ИТ-услугами (ESM), а также инструменты автоматизации процессов.

Партнерство открывает для клиентов «Инфосэл» доступ к готовым решениям «Лукоморья» и комплексному сопровождению на всех этапах реализации проектов. В фокусе «Инфосэл» — внедрение этих решений: консалтинг, проектирование, техническая поддержка и обучение персонала. Компания обеспечивает бесшовную интеграцию компонентов ИТ-инфраструктуры, гарантируя совместимость продуктов и ускоряя переход заказчиков на российское программное обеспечение без потери функциональности и производительности.

«Сотрудничество с “Лукоморьем” станет важным этапом в укреплении наших позиций как системного интегратора, способного предлагать клиентам не просто технологии, а комплексные, технологически зрелые решения для цифровой трансформации. Мы видим в Лукоморье надежного союзника, чья экосистема объединяет проверенные, совместимые и готовые к внедрению продукты. Именно такие решения востребованы нашими клиентами, которые сегодня стоят перед задачей построения устойчивой и технологически независимой ИТ-инфраструктуры», — сказал генеральный директор АО «Инфосэл» Сергей Мартиросян.

По словам Арсена Благова, генерального директора ИТ-экосистемы «Лукоморье», сотрудничество позволит ускорить тиражирование решений и обеспечить необходимый уровень компетенций при их внедрении: «Партнерство с “Инфосэл” — логичный и стратегически важный шаг в развитии нашей экосистемы. Компания зарекомендовала себя как надежный интегратор с глубокими компетенциями в области ИТ-инфраструктуры и значительным опытом участия в масштабных инфраструктурных проектах. Такая экспертиза особенно ценна для “Лукоморья” — цифровой экосистемы ИТ-продуктов. Наши решения требуют надежной архитектурной основы и профессиональной интеграции на всех уровнях, и сотрудничество с “Инфосэл” позволяет нам гарантировать эту связность и устойчивость: ускорить развертывание решений, обеспечить совместимость компонентов и масштабировать цифровую среду в интересах заказчиков».