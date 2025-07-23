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ИИ повысит комфорт городского транспорта в Нижнем Новгороде

Нейросеть, разработанная компанией NtechLab, поможет оптимизировать работу автобусов, троллейбусов и трамваев в Нижнем Новгороде. Искусственный интеллект будет анализировать количество ожидающих пассажиров, выявлять переполненные остановки и автоматически уведомлять диспетчеров о скоплении людей. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Алгоритм работает на основе обезличенного подсчета количества ожидающих пассажиров на остановках. Благодаря полученным от системы данным, диспетчерский центр может оперативно реагировать на изменение ситуации на остановках и увеличивать интенсивность городского транспорта при необходимости.

ИИ способен выявлять наиболее загруженные маршруты, и оповещать о необходимости задействования дополнительного парка транспортных средств, особенно в час-пик.

«Продукты NtechLab направлены на улучшение качества городской среды, к которой, несомненно, относится и комфортный общественный транспорт. Сейчас наше решение охватывает 300 остановок Нижнего Новгорода. Применение этого ИИ также востребовано и в других регионах – интерес уже проявили несколько городов, готовимся запустить пилотные проекты в ближайшее время», – отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Решения NtechLab широко применяются в Нижегородской области. Так, например, используется система мониторинга состояния городских контейнерных площадок. В июне 2025 г. разработчик и администрация региона также подписали соглашение о сотрудничестве, которое в том числе подразумевает совместное внедрение цифровых решений для городской среды.

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