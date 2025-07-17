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Крупнейший в России кампус школы цифровых технологий «Школы 21» появится в «СберСити»

В смарт-районе «СберСити» в Рублево-Архангельском построят крупнейший в стране кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий от Сбербанка. Это пространство цифрового обучения, где каждый сможет пройти путь от первых шагов в сфере цифровых технологий до получения востребованных профессий. Поступление в «Школу 21» не зависит от дипломов, опыта работа и знаний в сфере ИТ. В процессе обучения участники могут развиваться в таких направлениях, как управление цифровыми продуктами, цифровое творчество, биотехнологии, кибербезопасность и др. Проект реализуется совместно с Правительством Москвы. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Будущий кампус школы посетили президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра офисно-делового квартала в «СберСити». «Школа 21» разместится в офисном здании площадью более 40 тыс. кв. метров. В нем будет семь наземных этажей и два подземных.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Здесь, в «СберСити», будет уникальный кампус «Школы 21», нигде в мире ничего подобного нет. Это совместный проект с Правительством Москвы. 40 тыс. кв. метров займет суперсовременная цифровая школа и технопарк для молодых предпринимателей. Все обучение бесплатное. Кто-то из участников и выпускников идет к нам, кто-то создает свои стартапы, и достаточно успешные, кто-то идет в другие технологические корпорации или на госслужбу».

Современный образовательный комплекс не имеет аналогов в России и мире. Он станет новым центром подготовки цифровых инженеров, квалифицированных специалистов, даст дополнительный импульс развитию технологий во всех отраслях экономики Москвы и всей страны. Обучение будет проходить на отечественной цифровой образовательной платформе Сбербанка с постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.

Сергей Собянин, мэр Москвы: «Мы занимаемся и делаем этот совместный проект — это не ведомственная школа, не ведомственная история. Это история для всей страны. Работы много, но я думаю, что вы закончите не через год, а через пару месяцев».

Сергей Собянин также подчеркнул важность обучения предпринимательству, поскольку без соответствующих навыков невозможно создать успешный бизнес.

«Школа 21» в «СберСити» будет работать круглосуточно, без выходных и праздничных дней: здесь регулярно будут проходить отборочные «бассейны», программы углубленного изучения цифровых технологий, образовательные интенсивы, просветительские мероприятия, акселерационные программы и пр.

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