При покупке нового жилья 89% россиян ожидают наличие смарт-решений в доме и на придомовой территории

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) совместно с АНО «Умный МКД» представили результаты опроса, демонстрирующего востребованность технологии «умного дома» среди россиян. Рынок технологий умного дома имеет большой потенциал для развития и не ограничивается узкими целевыми группами, отмечают в ВЦИОМ. Интеграция смарт-технологий в жилые комплексы перестает быть трендом и становится новым стандартом при строительстве и обустройстве квартиры и общедомовой инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители Ujin.

Результаты опроса подтверждают, что россияне все больше осознают преимущества технологий умного дома. Среди полезного функционала опрошенные выделяют повышение уровня комфорта (46%), автоматизацию рутинных задач (32%), а также ощущение безопасности и предотвращение нештатных ситуаций (17%). Доступ к цифровым сервисам и управлению умным домом в квартирах собственникам обеспечивает единое мобильное приложение и голосовые помощники.

В топ-3 типов устройств умного дома, которые чаще всего используются в квартирах, входят: умная бытовая техника, умные колонки и устройства для управления освещением (умные лампы, выключатели).

Системы видеонаблюдение (43%), умное освещение (41%) и вход на территорию (31%), выделенные как «базовые» инструменты поквартирной автоматики, наравне с датчиками экстренных служб также пользуются спросом в общедомовом управлении.

Особенно виден интерес к технологиям умного дома у новоселов. Среди тех, кто уже приобрел жилье в новостройке или только планирует покупку, 85% хотят, чтобы в квартире были установлены устройства умного дома, а 89% ожидают наличие таких решений в самом доме и на придомовой территории.

«Рост интереса к технологиям умного дома среди россиян связан не только с технологическим развитием, но и с изменением образа жизни людей. Умный дом становится не просто набором гаджетов, а комплексной системой, которая обеспечивает комфорт, безопасность и удобство в повседневной жизни. Важно отметить, что ожидания россиян относительно наличия технологий умного дома не ограничиваются только квартирой. Это может стимулировать девелоперов внедрять смарт-решения в свои объекты и повышать их ценность», — сказала CEO «Юникорн» (ТМ Ujin), член АНО «Умный МКД» Светлана Перминова.

Эксперты отмечают, что технологии умного дома в России постепенно становятся доступнее для широкого круга потребителей. Рынок продолжает расти, а производители предлагают устройства под любой бюджет и потребность. В линейке Ujin — более 30 решений: от систем защиты от протечек до умного управления освещением и домофонией через мобильное приложение, голосовые ассистенты, сценарии. Сегодня пользователи могут наслаждаться комфортом в доме и быть уверенными в своей безопасности.