«МТС Web Services» выпустила облачную версию сервиса для командной работы MWS Tables

МТС сообщила о том, что ее дочерняя компания «МТС Web Services» (MWS) запустила SaaS-модель сервиса для командной работы и создания приложений без кода на основе таблиц MWS Tables. Решение доступно по подписке как для b2b-клиентов, так и для частных пользователей.

В MWS Tables появились новые тарифные планы: Freemium и «Безлимитный». Первый подходит для знакомства с продуктом и личного использования, до трех пользователей могут бесплатно работать в едином пространстве, применяя весь функционал: таблицы для совместной работы, представления в виде графиков, Канбан-досок или диаграмм Ганта, формы для сбора данных, автоматизации и многое другое. Клиентам доступны объем хранилища 1 ГБ, пять персональных пространств и неограниченное число вложений. Второй тариф позволяет увеличить количество пользователей и масштабировать созданные решения на всю компанию.

MWS Tables дает возможность большому количеству сотрудников в режиме реального времени работать в едином контуре, тем самым, повышая результативность. Сервис подойдет командам из разных направлений, например, HR-специалисты с помощью него могут готовить отчетность по подбору и онбордингу персонала, сотрудники sales-отдела – собирать воронки продаж в сложных проектах, маркетологи – контролировать сроки проведения кампаний, строить систему управления ивентами и так далее.

Пользователям также доступны шаблоны с готовыми решениями. Коллекция постоянно пополняется как клиентами, так и экспертами MWS. Уже сейчас доступны шаблоны для HR, маркетинга, управления продуктами и проектами.

«MWS Tables — в широком смысле универсальный продукт. Во-первых, его могут использовать команды из любой сферы, будь то аналитики, юристы, менеджеры по продажам и другие специалисты. Во-вторых, сервис подходит как b2b-клиентам, так и частным пользователям. В-третьих, решение может быть интегрировано с внешними CRM, ERP и любыми другими системами по API. А теперь MWS Tables полноценно стал гибридным — его можно развернуть в контуре заказчика или использовать облачную версию. Эффективность продукта подтверждена десятками тысяч сотрудников МТС в более чем 200 проектах», — сказал генеральный директор «МТС Web Services» Павел Воронин.