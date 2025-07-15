Обновленная версия ИИ-платформы для бизнеса GPTZATOR 2.0 внесена в реестр российского ПО

Группа ИТ-компаний Lad представила обновленную версию ИИ-платформы для бизнеса GPTZATOR. Решение включено в Реестр российского программного обеспечения, что подтверждает соответствие требованиям локализации, информационной безопасности и цифровой устойчивости. Об этом CNews сообщил представители ГК Lad.

Одним из ключевых нововведений в GPTZATOR 2.0 стал встроенный модуль LangFlow, визуальный конструктор, позволяющий без кода или с минимальным его использованием создавать сложные ИИ-навыки и рабочие процессы.

LangFlow предоставляет пользователям возможность: строить мультиагентные системы; проектировать цепочки рассуждений (Chain-of-Thought); реализовывать динамические промпты и рабочие флоу; тестировать и запускать их прямо в интерфейсе «Р7 офис», «1С», Jira и др.

«Мы видим, что будущее корпоративного ИИ не в монолитных решениях, а в гибкой экосистеме, в которой каждый пользователь может создавать и безопасно использовать ассистентов для своих собственных задач. LangFlow открывает этот уровень возможностей», – отметил Марат Мухарьямов, управляющий партнер, заместитель генерального директора группы ИТ-компаний Lad.

GPTZATOR, платформа ИИ для бизнеса, позволяет использовать преимущества генеративного интеллекта, сохраняя контроль над данными и соблюдая нормы законодательства.

Платформа представляет собой многоуровневое решение, которое можно масштабировать в зависимости от целей компании. Первый, базовый уровень, уже обеспечивает безопасную работу с ИИ в изолированном контуре. Все компоненты системы могут быть развернуты on-premise, что исключает передачу данных за пределы корпоративной сети. GPTZATOR предлагает контроль доступа к данным и нативную интеграцию с корпоративными системами данных, такими как «Р7 офис», «1С» и др.

Второй, расширенный уровень, включает работу с внутренними хранилищами знаний. Система обеспечивает точность и актуальность ответов через технологию RAG (Retrieval-Augmented Generation) и возможность подключения к внутренним системам корпоративных документов. Это позволяет создавать ассистентов, которые оперируют не только общим знанием, но и конкретными фактами из бизнеса заказчика.

Третий уровень включает автоматизацию уровня бизнес-операций – создание ИИ-ассистентов. Новая версия платформы включает продвинутые функции для самостоятельного выполнения задач.

«GPTZATOR 2.0 не эксперимент с моделью, а готовое решение для повседневного использования. Мы показываем, что российские технологии могут быть не только альтернативой, но и основой для нового поколения цифрового управления», – сказал Марат Мухарьямов.