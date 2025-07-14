CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Законодательство Цифровизация ИТ в госсекторе
|

ИБ-платформа Security Vision вошла в реестр ГосСОПКА

Платформа автоматизации и роботизации процессов обеспечения информационной безопасности Security Vision 5 успешно прошла проверку на соответствие требованиям приказа ФСБ №196 от 6 мая 2019 г. «Об утверждении Требований к средствам, предназначенным для обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты». По итогам проверки она включена в перечень технических, программных, программно-аппаратных и иных средств для решения задач ГосСОПКА — Государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации. Об этом CNews сообщили представители Security Vision.

Платформа Security Vision 5 классифицирована в реестре как средство ликвидации последствий, что подтверждает ее способность эффективно решать задачи по нейтрализации и устранению последствий кибератак и инцидентов (в том числе на объектах КИИ), а также осуществлять двусторонний обмен информацией с технической инфраструктурой НКЦКИ.

Платформа Security Vision 5 – первая в ИБ ИТ-платформа low code/no code, позволяющая роботизировать до 95% программно-технических ИТ/ИБ функций в круглосуточном режиме, тем самым обеспечивая непрерывное реагирование на угрозы, киберинциденты, поиск ИТ-активов и управление конфигурациями, поиск и управление уязвимостями, анализ данных и управление процессами.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Гулидин, «Т1 Иннотех»: Полное импортозамещение в сфере финансовых технологий вполне осуществимо, хотя и потребует времени

ИИ-ассистенты вредят программистам вместо того, чтобы помогать. Они замедляют разработку почти на 20%. Опрос

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

BPM-проект года создан на платформе Digital Q.BPM от «Диасофт»

«Базис» представил обновлённую систему хранения данных

В России создается миллиардный фонд для инвестиций в БПЛА на ранних рискованных стадиях

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi управлением и голосовым помощником: выбор ZOOM

Как забронировать отели и билеты из России: лучшие сервисы и приложения

Лучшие альтернативы Skype: 7 сервисов для видеозвонков

Показать еще

Наука

Превращение Марса во вторую Землю может стать реальным: что для этого нужно?

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое
Показать еще