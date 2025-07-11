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«Контур» и «Молочный кит» объединяют усилия для цифрового развития ​

«Молочный кит» и «Контур» заключили соглашение о стратегическом партнерстве для совместной работы над цифровыми проектами и развитием устойчивого бизнеса. Соглашение подписали финансовый директор компании «Молочный кит» Алексей Крылосов и заместитель генерального директора «СКБ Контур» Михаил Добровольский. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Компании договорились вместе обновлять и развивать цифровую инфраструктуру, используя современные технологии и собственные программные продукты. Они будут создавать новые подходы для ведения бизнеса, который сможет адаптироваться к изменениям рынка.

Михаил Добровольский, заместитель генерального директора «СКБ Контур»: «Мы часто говорим об оптимизации процессов партнеров и повышении эффективности за счет наших сервисов. Конечно, сотрудничество с «Молочным китом» направлено и на эти задачи. Перерабатывающая промышленность, особенно в части производства продуктов питания, в последние года испытывает давление, связанное как с ужесточением контроля, так и необходимостью соблюдать тонкий баланс между социальной ценовой ответственностью и рентабельностью. Цифровые инструменты как раз и помогают снижать издержки».

Алексей Крылосов, финансовый директор компании «Молочный кит»: «С «Контуром» мы смотрим в будущее. В рамках сотрудничества мы намерены обмениваться опытом и знаниями, а также вместе разрабатывать инструменты для сбора и анализа данных, чтобы разработчики лучше понимали, какие цифровые продукты востребованы бизнесом».

Также партнеры планируют тестировать новые направления бизнеса и цифровые решения, развивать проекты в сфере робототехники и искусственного интеллекта.

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