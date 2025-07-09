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Резидент «Сколково» будет разрабатывать федеральные стандарты для Умного ИЖС

ГК inSmart, резидент «Сколково» и АНО «Центр компетенций Умный город» (Москва) подписали соглашение о совместной реализации проекта по созданию федеральных стандартов «Умное ИЖС». Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

В рамках проекта планируется в целях апробации разнообразных технических решений, выбора лучших, с учетом себестоимости, качества, эффективности и клиентского опыта для дальнейшего учета при разработке соответствующих отраслевых решений, реализовать пилотный проект по созданию испытательного полигона («цифровой песочницы») в Челябинской области.

Соглашение о реализации данного проекта было подписано в присутствии губернатора Челябинской области Алексея Текслера заместителя министра промышленности и торговли России Василия Шпака и министра информационных технологий и связи Челябинский области Игоря Фетисова.

«Инфраструктура региональных операторов Фонда позволяет участникам проекта «Сколково» вовлекаться в реализацию масштабных федеральных проектов. Для региональных компаний это возможность масштабировать свои компетенции, инициаторам проектов – получать передовые решения, способные обеспечить эффективность и необходимость заявленных инициатив. Регионы тем самым показывают свои позиции как в научно-технологическом, так и в социально-экономическом развитии», – сказал директор департамента регионального развития Фонда «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) Юрий Сибирский.

«Активное развитие сегмента индивидуального жилищного строительства в нашей стране свидетельствует о необходимости внедрения стандартов, регулирующих реализацию проектов «Умного дома» в сегменте ИЖС и устраняющих зависимость девелоперов на российском рынке от решений зарубежных брендов, реализованных на базе неподконтрольной ИТ-инфраструктуры», - сказал основатель ГК inSmart, директор «Голос.inSmart» Алексей Усков.

«Для тестирования разнообразных технические решений, выбора лучших, с учетом себестоимости, качества, эффективности и клиентского опыта для дальнейшего учета при разработке соответствующих отраслевых, планируется реализовать пилотный проект по созданию испытательного полигона - своеобразной «цифровой песочницы», – сказал председатель экспертного совета АНО «Центр компетенций Умный город» Анатолий Курманов.

«Главная цель этого уникального проекта: создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей обязательность применения современных цифровых суверенных решений на всем этапе жизненного цикла ИЖС от проектирования до окончания эксплуатации, застройщиков, ресурсоснабжающих и управляющих компаний, которое объединяет набор сервисов для жителей», – сказал министр информационных технологий, связи и цифрового развития Челябинской области Игорь Фетисов.

Объем инвестиций в проект составит 200 млн руб., планируется создание 50 новых высокотехнологических рабочих мест.

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