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«Ростелеком» в Челябинской области сделает эффективнее производства холдинга «Форэнерго»

«Ростелеком» и Производственное объединение «Форэнерго» заключили соглашение о партнерстве. Документ предусматривает внедрение цифровых решений, развитие облачных сервисов, интеграцию информационных систем и совместные проекты в сфере энергоэффективности, телекоммуникаций и безопасности критической инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Документ подписали директор по работе с органами власти «Форэнерго» Элла Ирмухаметова и директор Челябинского филиала «Ростелекома» Евгений Макагонов.

Элла Ирмухаметова, директор по работе с органами власти «Форэнерго»: «Мы занимаемся разработкой и производством оборудования и материалов для строительства линий электропередачи и подстанций. «Форэнерго» работает в шести регионах России и является мировым лидером производства стеклянных изоляторов. Наша продукция пользуется спросом не только внутри страны, но еще в 35 странах ближнего и дальнего зарубежья. Но мы следим за трендами, поэтому готовы совершенствоваться в области цифровой трансформации. Сотрудничество с Ростелекомом позволит нам, в частности, оптимизировать затраты и повысить энергоэффективность с помощью модернизации системы автоматического сбора, обработки, хранения и анализа данных о потреблении электроэнергии».

Пристальное внимание «Ростелеком» уделит развитию инфраструктуры, а также внедрению системы, предназначенной для автоматического контроля и управления технологическими процессами (АСУТП) в реальном времени. Она станет «мозговым центром» промышленных предприятий холдинга, а интеграция с RT Data, сделает управление еще умнее. Платформа будет агрегировать данные из АСУТП, проводить аналитику и визуализировать их в BI-дашбордах. Например, таким способом можно прогнозировать износ оборудования.

Евгений Макагонов, директор Челябинского филиала компании «Ростелеком»: «На Южном Урале, где сосредоточены ключевые предприятия металлургии, машиностроения и энергетики, цифровизация становится драйвером роста. Автоматизированные системы, ИИ-аналитика данных и промышленный IoT, уже сегодня помогают снижать энергопотребление, повышать эффективность и выполнять задачи национальных проектов в сфере экологии и энергосбережения. Мы видим, как умные технологии меняют производство, делая его безопаснее, прозрачнее и конкурентоспособнее на мировом уровне».

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