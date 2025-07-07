Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff внедрила Knomary TMS

Компания Knomary (входит в «Группу Астра») внедрила платформу для управления обучением и развитием персонала Knomary TMS в федеральную сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff (ООО «Домашний Интерьер»). Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Ранее в Hoff использовалась LMS-платформа другого вендора, однако, в процессе эксплуатации возникли ограничения, связанные с архитектурой системы, а также стали видны различия в подходе к клиентскому сервису. В результате было принято решение о переходе на новое решение.

В рамках трансформации HR-процессов компанией Hoff планировалось развернуть LMS-систему, которая обеспечила бы полный цикл обучения, оценки, адаптации и развития сотрудников по индивидуальным сценариям. Специалисты Hoff рассмотрели ряд отечественных решений, и в результате был выбран продукт компании Knomary, как наиболее соответствующий требованиям заказчика и специфике его бизнеса.

Внедрение Knomary TMS осуществлялось поэтапно. В 2018 г. было подписано соглашение с разработчиком и начался пилотный проект, охвативший небольшое число пользователей – сотрудников дирекции по персоналу. Далее началось масштабирование на всю компанию.

Параллельно с внедрением была реализована интеграция с корпоративными информационными системами, инфраструктурными и прикладными, что позволило связать процессы обучения с реальными бизнес-показателями, включая расчет премий и планирование кадрового резерва.

В начале 2022 г. прежняя LMS-платформа была отключена. На сегодняшний день Knomary TMS пользуются более 7000 сотрудников Hoff по всей России. Специалисты Knomary TMS продолжают развивать продукт под запросы заказчика, внедряя новые возможности и функции.

В результате внедрения Knomary TMS Hoff не только полностью автоматизировал процессы обучения и развития персонала, но и добился значимых операционных улучшений: время на подготовку планов адаптации для новых сотрудников сократилось, а качество их подготовки выросло. Система также обеспечила прозрачность карьерного планирования и помогла оптимизировать HR-процессы: даже на фоне активного роста численности персонала компания смогла сохранить эффективность работы HR-подразделения без увеличения его штата. Кроме того, повысилась удовлетворенность сотрудников процессом обучения в целом.

«Мы благодарим Hoff за доверие, открытость и совместную работу. Для нас это пример идеального партнерства, когда цифровые инструменты становятся реальным драйвером развития бизнеса», — отметил Иван Петухов, руководитель продуктового портфеля Knomary.

«Knomary — это команда, которая говорит с бизнесом на одном языке. Вместе мы смогли выстроить по-настоящему эффективную систему обучения персонала. Мы благодарны за гибкость, профессионализм и готовность идти навстречу — такое отношение дорогого стоит», — сказала Юлия По, руководитель отдела разработки Департамента обучения и развития Hoff.