«Ростелеком» и «Крона» заключили соглашение

Компания «Ростелеком» и специализированный застройщик «Крона» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере цифровизации строительных объектов. Документ заверили руководитель группы компаний «Крона» Виталий Гуренко и вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами «Ростелекома» Иван Пичугин. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Партнерство предполагает совместную реализацию инициатив, направленных на создание современной цифровой инфраструктуры на объектах «Кроны» в Югре с использованием телеком- и ИТ-решений «Ростелекома». В рамках соглашения стороны намерены развивать цифровые инструменты управления строительными проектами, автоматизировать процессы, внедрять системы информационной безопасности и технологии искусственного интеллекта, а также проводить пилотные испытания новейших облачных решений.

В Ханты-Мансийске планируется создание первого цифрового отеля на базе гостиницы «Югра». В рамках проекта будут реализованы современные решения, включая систему управления гостиничным фондом (PMS), высокоскоростной Wi-Fi, цифровое телевидение, умные дисплеи и системы видеонаблюдения. Эти меры позволят повысить качество обслуживания, обеспечить безопасность гостей и расширить телекоммуникационные возможности, создавая комфортные условия пребывания и укрепляя позицию гостиницы на рынке.

Виталий Гуренко, руководитель группы компаний «Крона»: «Мы — девелоперская компания полного цикла: от разработки концепции застройки до сдачи объекта. Нам важно обеспечить качество и эффективность строительства с опорой на современные технологии. Мы заинтересованы в развитии цифровой среды на объектах и готовы тестировать и внедрять лучшие отраслевые практики. Уверены, что сотрудничество с “Ростелекомом” позволит реализовать эти планы в полном объеме».

Иван Пичугин, вице-президент по работе с федеральными корпоративными клиентами компании «Ростелеком»: «Цифровизация строительной отрасли — это уже не вопрос будущего, а насущная необходимость. Уверены, что опыт “Ростелекома” в реализации масштабных проектов в промышленности, энергетике и госсекторе будет полезен в решении актуальных задач застройщика».

Соглашение также охватывает такие направления, как создание устойчивой цифровой инфраструктуры на стройплощадках, внедрение AR/VR и робототехники, а также запуск пилотных решений на базе ИИ для аналитики и мониторинга. Отдельное внимание будет уделено повышению уровня киберграмотности сотрудников группы компаний.