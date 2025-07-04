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Адаптер для работы с платформой цифрового рубля R-Style Softlab обновлен до версии 2025.07 «Альбома электронных сообщений»

Адаптер для работы с платформой цифрового рубля R-Style Softlab обновлен в соответствии с последними требованиями Альбома электронных сообщений для платформы цифрового рубля ЦБ РФ 2025.07.

Альбом электронных сообщений для платформы цифрового рубля ЦБ РФ 2025.07 вступил в силу с 1 июля 2025 г. Анонсированные корректировки связаны с обеспечением безопасности и прозрачности транзакций, противодействием противоправным сделкам и минимизацией рисков незаконного использования финансовых инструментов.

Новшества направлены на выстраивание банками внутреннего процесса контроля операций по ПОД/ФТ, проверки клиентов по спискам Росфинмониторинга, информирования клиентов и платформы цифрового рубля о выявленных рисках.

Банк России устанавливает спектр требований по ИБ при подключении к Платформе Цифрового рубля: положение 833-П, 115-ФЗ, а также другие документы, в которых указаны требования, касающиеся непосредственно компонентов инфраструктуры Цифрового рубля.

Адаптер для работы с платформой цифрового рубля R-Style Softlab оперативно получает обновления в соответствии с регуляторными корректировками и отвечает последним требованиям, предъявляемым ЦБ РФ.

Руководитель направления «Цифровой рубль» R-Style Softlab Андрей Кузнецов сказал: «Платформа цифрового рубля постоянно развивается и совершенствуется. В последнем альбоме форматов основной акцент был сделан на безопасность. В соответствии с новеллами, Центральный Банк сможет отказать в открытии счета цифрового рубля и проведении подозрительных операций. Мы адаптировали наше комплексное решение в соответствии с требованиям регулятора, дополнительно усилив компонент безопасности».

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