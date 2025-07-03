Больше половины работодателей учитывают навыки работы с ИИ при подборе сотрудников

«Русская Школа Управления» (РШУ) провела исследование и выяснила, что каждая вторая компания (52%) учитывает навыки работы с ИИ при найме новых сотрудников. Из них: 8% — всегда обращают внимание на этот навык, 44% — в рамках отдельных вакансий, где это особенно важно. Об этом CNews сообщили представители РШУ.

В исследовании приняли участие 1198 человек: представители компаний из разных отраслей бизнеса. Опрос проводился во всех федеральных округах России.

Помимо отношения к ИИ при найме, исследование РШУ показало, что бизнес в целом открыт к новым технологиям. Большинство управленцев — 78% — относятся положительно к тому, что их сотрудники используют ИИ-инструменты в работе. Кроме того, уже более половины работодателей (55%) заявляют, что ИИ активно используется в компании — сотрудники применяют нейросети, автоматизированные решения и другие технологии для решения своих задач.

67% работодателей сами поощряют использование ИИ — говорят о его важности, советуют полезные инструменты и помогают внедрять их в рабочие процессы. При этом каждая пятая компания (22%) организует для сотрудников обучение по работе с новыми ИИ-инструментами, а 48% планируют запустить такие образовательные программы в ближайшее время.

Однако использовать ИИ для оптимизации штата компании пока не планируют. Лишь 5% рассматривают возможность сокращения персонала в будущем из-за ИИ. Большинство компаний (64%) заявили, что либо будут переобучать сотрудников, либо станут использовать ИИ как помощника, а не замену людям. 31% опрошенных пока даже не рассматривали этот вопрос.

При этом лишь 5% рассматривают возможность сокращения персонала в будущем из-за ИИ. Большинство компаний (64%) заявили, что либо хотят переобучать сотрудников, либо используют ИИ как помощника, а не замену людям. 31% опрошенных пока даже не рассматривали этот вопрос.

«Умение пользоваться ИИ-инструментами становится таким же базовым навыком, как работа с офисными программами. Компании, которые уже сейчас обращают на это внимание, получают серьезное преимущество в эффективности и адаптивности своих команд. Растет интерес и к обучению сотрудников работе с ИИ. Рынок находится в фазе активного перехода, и все больше работодателей начинают инвестировать в развитие персонала, понимая: грамотное внедрение ИИ — это прежде всего люди, которые умеют с ним работать», — сказала Анастасия Боровская, директор РШУ.