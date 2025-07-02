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«Ашан Ритейл Россия» в шесть раз ускорил обзвон кандидатов на этапе найма

«Ашан Ритейл Россия» протестировал «Скорозвон» — облачный сервис для автоматизации звонков. Благодаря автоматическому дозвону и фильтрации автоответчиков команда рекрутеров торговой сети достигла дневной нормы звонков всего за 1,4 часа. Об этом CNews сообщили представители «Ашан Ритейл Россия».

«Ашан Ритейл Россия» нанимает тысячи сотрудников в год — это требует большого количества ресурсов и высокой скорости работы. Чтобы сократить рутину и ускорить этап телефонного контакта, во II квартале 2025 г. компания провела пилотный запуск «Скорозвона».

Для оптимизации работы был автоматизирован процесс дозвона — сервис самостоятельно совершает звонки, фильтрует автоответчики и соединяет рекрутеров только с ответившими кандидатами. Это позволило сократить время на рутинные операции и повысить эффективность общения.

Тест проводился на «остывшей» базе (кандидаты, которым не могли дозвониться несколько дней, среди кандидатов были как те, кто отправил отклик, так и те, кто недавно разместил резюме). За короткий срок компания получила следующие результаты: шесть рекрутеров за два часа работы со «Скорозвоном» смогли провести на 60% больше продуктивных разговоров, чем один рекрутер за целый месяц; дозваниваемость составила 33%, а 3,9% записались на интервью в магазин, что значительно выше ожидаемой конверсии для этой целевой аудитории; один рекрутер выполнил дневную норму продуктивных звонков всего за 1,4 часа, освободив время для других задач; общая производительность увеличилась в шесть раз по сравнению с предыдущими показателями.

Екатерина Недельчо, директор по привлечению и подбору персонала «Ашан Ритейл Россия»: «Наша главная цель — сделать работу рекрутеров максимально эффективной и комфортной. Несмотря на автоматизацию многих процессов, звонки оставались узким местом. С помощью «Скорозвона» даже на «остывшей» базе команда показала результат выше, чем лучший рекрутер месяца вручную. Это колоссальный прирост эффективности и качественное изменение процесса. Теперь у нас есть время и на кандидатов, и на развитие других направлений, включая HR-маркетинг. Сервис помог значительно повысить эффективность работы команды и оптимизировать процесс подбора».

Дилара Музафарова, коммерческий директор сервиса «Скорозвон»: «Для нас в этом проекте было важно не просто внедрить технологию, а помочь решить конкретную задачу — ускорить и упростить процесс первичного контакта с кандидатами при большом объеме найма. Мы благодарны команде «Ашан Ритейл Россия» за четкую постановку целей и конструктивный диалог. Благодаря слаженной работе наших команд удалось не только автоматизировать рутинные процессы, но и дать рекрутерам возможность сосредоточиться на содержательном общении с кандидатами».

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