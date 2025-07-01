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В Сеченовском университете разрабатывают сервис на основе ИИ для предоперационного планирования вмешательств на печени

Молодые ученые Первого МГМУ имени И.М. Сеченова создают сервис с применением нейронных сетей, позволяющий визуализировать печень и ее структуры в трехмерном пространстве по КТ-снимкам. Помимо построения 3D-моделей, сервис определяет новообразования печени и дает возможность проводить виртуальные операции на органе. В перспективе его будут использовать для предоперационного планирования и снижения потенциальных рисков хирургического вмешательства. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

В междисциплинарную команду разработчиков системы входят врачи-клиницисты, инженеры-физики и IT-специалисты Первого МГМУ. Как отметил соавтор проекта, студент четвертого курса Института клинической медицины имени Н.В. Склифосовского Сеченовского университета Эдуард Загайный, актуальность создания такого сервиса определяется ростом хирургических патологий печени, трудностью интерпретации КТ-исследований молодыми специалистами, а также востребованностью систем для предоперационного планирования у врачей-хирургов. По сравнению с отечественными и зарубежными аналогами молодым ученым Первого МГМУ удалось создать универсальный инструмент, который сочетает в себе скорость обработки информации, достоверность и доступность для российских специалистов. Одна из особенностей сервиса – возможность работать с КТ-снимками из регионов, что делает его адаптивным для любого медицинского учреждения.

«Врач загружает КТ-исследование в сервис, отмечает область печени, и система с помощью нейронных сетей создает ее подробную трехмерную модель вместе со всеми важными структурами – сосудами, сегментами печени и новообразованиями, – рассказывает разработчик. – Весь процесс занимает не более 10 минут. С помощью полученных данных хирург на этапе предоперационного планирования может оценить локализацию патологического процесса, сосудистую архитектонику органа и выбрать оптимальный метод и объем хирургического вмешательства. Это значительно снижает потенциальные риски таких операций и уменьшает вероятность развития осложнений».

Сейчас разработчики сервиса продолжают собирать и обрабатывать базу данных для обучения нейронной сети и совершенствуют алгоритмы для реализации модулей сервиса. До конца 2025 г. команда планирует завершить разработку MVP и протестировать ее на веб-платформе Sechenov.AI_nephro, созданной в Первом МГМУ для предоперационного планирования у пациентов с новообразованиями почки. А уже в 2026 г. система будет запущена со собственном сервисе.

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