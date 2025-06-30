«Триафлай» представил новые решения для комплексной автоматизации финансово-хозяйственной деятельности

Компания «Триафлай» презентовала расширенный набор решений в рамках собственной low-/no-code платформы для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности (ФХД). Благодаря модульной архитектуре платформы и возможности тонкой настройки под конкретные процессы, организация может выбрать как точечную автоматизацию одного бизнес-направления, так и построение единой сквозной цифровой среды. Об этом CNews сообщили представители «Триафлай».

Цифровая архитектура управления: от стратегии до операций

Нововведения в платформе «Триафлай» охватывают все уровни управления компанией.

На стратегическом уровне теперь доступна «Система интегрированного планирования» (IBP). Это решение объединяет разрозненные планы бизнес-функций — от производства и логистики до HR и маркетинга — в единую управляемую модель. Приложение поддерживает сквозную аналитику, сценарное моделирование и управление в логике «стратегия-тактика-операции» с опорой на данные из существующих учетных систем. Модуль дает компаниям возможность согласованно управлять ресурсами и целями, улучшая горизонт планирования и снижая вероятность внутренних конфликтов при реализации долгосрочных программ.

На тактическом уровне автоматизация реализована через пять ключевых систем: производственное планирование, управление инициативами и корпоративный комплаенс, управление рисками (GRC) и бюджетирование.

«Системы управления рисками и финансового планирования были презентованы еще в прошлом году и внедрены в ряде крупных российских компаний. И всегда мы видим один и тот же сценарий: как только функциональный заказчик — будь то финансовый директор или директор по закупкам — получает работающий инструмент, который в том числе наглядно показывает его KPI, он сам инициирует расширение функционала. Так у нас появляются новые функции и модули: сначала в рамках департамента, а затем на уровне всей компании. Это живой процесс, в котором клиент фактически соавтор решения», — сказал коммерческий директор «Триафлай» Владимир Борботько.

«Система производственного планирования» — комплекс мер, предназначенных для эффективной организации, управления и контроля производственных процессов с целью достижения поставленных бизнес-целей. Данный модуль предлагает автоматический расчет производственной программы с учетом ресурсов, двунаправленной интеграции с ERP/MES/CRM и возможностью построения прогнозных моделей. Он обеспечивает синхронизацию между различными производственными цепочками, позволяет строить прогнозные модели и оперативно реагировать на изменения спроса или внешней среды.

Модуль «Управление инициативами» дополняет тактический уровень управленческого контура. Он автоматизирует весь цикл работы с проектами — от сбора идей и их оценки до реализации и контроля результатов. Система учитывает критерии приоритезации, распределяет ресурсы, строит планы мероприятий и отслеживает KPI по каждому проекту. Это особенно важно для компаний, активно развивающих внутрикорпоративное предпринимательство или реализующих программы трансформации и повышения эффективности.

«Корпоративный комплаенс», изначально реализованный как антимонопольный, теперь охватывает весь спектр требований: нормативно-правовые акты, внутренние регламенты, отраслевые стандарты. Система автоматизирует контроль соответствия, отчетность и предупреждение нарушений. Новая архитектура позволяет интегрировать комплаенс-мониторинг во все бизнес-процессы, что снижает правовые риски и повышает управляемость организации.

Оперативный и операционный уровни: контроль в реальном времени

На оперативном уровне представлены три новых модуля: ситуационное управление, мониторинги тендерной деятельности и материально-технического обеспечения (МТО).

Система ситуационного управления — это интеллектуальный инструмент поддержки управленческих решений, основанный на агрегации данных из разных источников, ручном вводе информации (включая юридически значимую через ЭП), факторном анализе и сквозной аналитике до первоисточника. Это решение позволяет управлять KPI в реальном времени, запускать поручения и получать отчеты в корпоративной стилистике на любом устройстве.

Система мониторинга тендерной деятельности автоматизирует контроль за всеми закупочными процедурами. Решение позволяет вести единый календарь тендеров, следить за статусом закупок и исполнения контрактов, контролировать бюджет, а также рассчитывать экономию от повышения прозрачности закупок и оптимизации выездных работ. Оно помогает выявить неэффективные участки, оптимизировать затраты и сократить сроки согласований. Все это делает систему полезной не только закупщикам, но и финансовому блоку.

Система мониторинга материально-технического обеспечения (МТО) отвечает за логистику ресурсов: от запасов на складах до прогноза потребностей на основе производственного плана. Она подключается к ERP, CRM, бухгалтерским и складским системам, обеспечивая сквозную аналитику, визуализацию и оперативный контроль за движением и состоянием материальных ресурсов. Система позволяет повысить точность прогнозов, снизить излишки и повысить оборачиваемость складов.

На операционном уровне теперь доступна система мониторинга и анализа работы технологического оборудования. Она собирает данные с датчиков и приборов учета, выявляет отклонения от нормы, прогнозирует риски простоев и технических сбоев и уведомляет ответственных лиц. Такой подход позволяет минимизировать незапланированные простои, повысить эффективность оборудования и снизить потери за счет предиктивного анализа и оптимизации работы обслуживающего персонала.

Как отметил Артем Гришковский, директор по стратегическому развитию компании «Триафлай», создание новых модулей — это не просто реакция на рыночные тренды, а результат постоянного диалога с бизнесом.

«Мы внимательно слушаем запросы клиентов и на их основе расширяем линейку решений. Это позволило нам охватить все уровни ФХД — от стратегии до повседневных операций. Новый пул модулей органично дополнил ранее представленные шесть решений: управление рисками (GRC), внутренний контроль, контрактное управление, бюджетирование, анализ управленческой отчетности и антимонопольный комплаенс. Кроме того, во все модули были добавлены системы отчетности: теперь управленческая аналитика унифицирована и позволяет получать данные в едином формате. В этом контексте особенно важным становятся вопросы оптимизации процессов создания и внедрения новых решений. Возможно ли сократить затраты, повысить качество и сократить сроки разработки? Опыт показывает, что это достижимо благодаря платформе «Триафлай». Ориентир на бизнес-показатели вместо традиционных баз данных, акцент на онтологии информации, а не на ER-модели, а также использование no-code конструктора вместо программирования — все это позволяет эффективно создавать разнообразные решения для автоматизации ФХД», — сказал Артем Гришковский.