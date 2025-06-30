Регистровая платформа компании «Нетрика Медицина» помогает повысить клиническую эффективность нейрохирургии на Ставрополье

В системе здравоохранения Ставропольского края применяется программный продукт «N3.Регистровая платформа» от компании «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир Медика»). Система автоматически получает данные из различных источников и позволяет формировать регистры пациентов по определенным нозологиям и другим параметрам. Особенно важную роль платформа играет сегодня в отделении нейрохирургии Ставропольской краевой клинической больницы (СККБ), где она помогает отслеживать маршрутизацию пациентов с патологиями головного мозга. Об \том CNews сообщили представители «Нетрика Медицина».

Ставропольский край насчитывает 114 медицинских организаций государственной системы здравоохранения, 642 территориально-выделенных структурных подразделений и 307 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. В этих учреждениях работают более 9500 врачей и более 20,3 тыс. человек среднего медицинского персонала. Управление такой крупной системой невозможно без применения современных цифровых решений.

Для Ставропольского края одним из таких инструментов стала система нозологических регистров. В регионе запущена подсистема «N3.Регистровая платформа» как компонент платформы «N3.Здравоохранение». Она позволяет автоматизировано собирать и систематизировать данные из самых разных источников, которые внедрены в регионе: как из других подсистем «N3.Здравоохранение» («N3.Портал врача», «N3.НСИ», «N3.ОДЛИ», «N3.ОДИИ» и т. д.), так и из решений сторонних вендоров. Регистровая платформа отвечает всем необходимым требованиям к актуальности, достоверности, консистентности, релевантности и другим параметрам данных, которые в ней содержатся. Она не требует ручного ввода данных и тем самым высвобождает время врачей, которое они могут посвятить лечению пациентов. Также из нее можно выгружать данные в любом необходимом формате и на их основе строить аналитику.

Пользователями сервиса «N3.Регистровая платформа» являются все участники системы здравоохранения Ставропольского края: Министерство здравоохранения, главные внештатные специалисты, медицинский информационно-аналитический центр и медицинские организации. При необходимости есть техническая возможность реализовать регистр для определенного врача, чтобы он мог отслеживать пациентов на своем участке.

Особенную пользу регистровая платформа приносит врачам Ставропольской краевой клинической больницы, в которой расположено отделение нейрохирургии. Она ежегодно обслуживает более 3000 пациентов, в том числе с онкологическими заболеваниями. В штате отделения – 16 врачей, которые проводят до 10 высокотехнологичных операций в сутки.

В рамках отделения нейрохирургии СККБ появилась прикладная задача: отслеживать каждого пациента с патологиями (злокачественными новообразованиями) головного мозга с момента постановки диагноза до факта разрешения этого случая. Его маршрут при этом состоит из нескольких этапов: постановка диагноза, консультация пациента со специалистом СККБ, который определяет, операбельный этот случай или неоперабельный и предлагает дальнейшую тактику лечения, оперативное вмешательство (если случай операбельный), долечивание пациента (химиотерапия, лучевая терапия) в онкологическом диспансере, периодическая плановая диспансеризация.

От четкого выполнения всех перечисленных пунктов зачастую зависит жизнь пациентов. Между тем, некоторые из них отклоняются от этого пути по разным причинам: например, кто-то не хочет идти на операцию, либо после операции не хочет проходить долечивание в диспансере. Не все люди понимают, какие риски для их здоровья и жизни возникают при этом. Поэтому необходимо контролировать этот процесс, оперативно выявлять пациентов, не следующих предписанием врачей, и вести с ними разъяснительную работу.

В региональный регистр пациентов с патологиями головного мозга автоматически попадает пациент, которому был поставлен соответствующий диагноз. Для анализа его продвижения по этапам лечения используются контрольные списки – более детализированные реестры, построенные на основании информации об оказанных медицинскими организациями услугах, данных различных электронных документов. Таким образом выявляются пациенты, отклонившиеся от стандартного пути. Например, можно отдельно посмотреть список пациентов, которым поставлен диагноз, но не проведена консультация в СККБ, или сделана операция, но не продолжена терапия. Благодаря взаимодействию регистровой платформы с разными источниками данных, врач может увидеть медицинскую карту пациента и начать работать непосредственно с ним. Все это помогает врачам более качественно оказывать медицинскую помощь тем, кто в ней нуждается особенно остро.

Регистры – один из инструментов, позволяющих повысить реальное качество оказания медицинской помощи пациентам медицинских учреждений Ставропольского края. Можно выделить несколько других рабочих сценариев применения регистровой платформы: например, определение всех пациентов, которым положены льготные медицинские препараты, передача необходимых данных в Минсоцразвития, которое назначает различные виды социальной помощи, контроль качества оказания медицинской помощи по определенным показателям, распределение финансирования лечебного учреждения в зависимости от количества прикрепленных к нему пациентов с определенной нозологией, проведение исследований и создание научных публикаций на основе данных регистровой платформы.

«Регистровая платформа – это максимально гибкий инструмент с широкими возможностями, который можно задействовать для решения самых разных задач системы здравоохранения. Важно, чтобы он применялся с максимальной вовлеченностью медицинских специалистов в процесс и приносил реальную практическую пользу – как это сегодня уже происходит в СККБ», – сказал Дмитрий Колосов, главный внештатный специалист по информационным системам в здравоохранении Министерства здравоохранения Ставропольского края.

«Одним из главных преимуществ нашей регистровой платформы является автоматизированное извлечение медицинских данных из самых разных источников. Благодаря этому врачи получают возможность с высокой точностью выявлять пациентов, нуждающихся в дополнительном внимании и сопровождении», – отметил Евгений Мальков, менеджер по развитию компании «Нетрика Медицина».