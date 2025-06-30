Navicon представил универсальный оптимизатор для всех IBP-систем

Системный интегратор и разработчик Navicon вывел на рынок интеллектуальное решение для оптимизации планирования производства и поставок — Navicon PlanEngine. Продукт бесшовно интегрируется с любой IBP-системой через открытый API и позволяет решать задачи в области повышения эффективности интегрированного бизнес-планирования. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

После ухода зарубежных платформ предписывающей аналитики, таких как IBM CPLEX, Gurobi, FICO, многие компании столкнулись со сложностями в выборе альтернативных отечественных решений. Бесплатные солверы с открытым исходным кодом неэффективны для решения сложных задач планирования, особенно при обработке больших объемов данных и работе с многоуровневыми производственными цепочками. В свою очередь, полноценных универсальных коробочных продуктов на рынке не было.

Для решения задач оптимизации бизнесу приходилось устанавливать дополнительные продукты, которые лишь усложняли текущую ИТ-инфраструктуру и не давали необходимого уровня скорости и гибкости процессов планирования. Поэтому команда Navicon выпустила собственный интеллектуальный продукт — набор алгоритмов для автоматизированного планирования производства прямо внутри IBP-системы клиента.

ИТ-решение бесшовно взаимодействует с любой IBP-платформой через открытый API. Оно вписывается в текущую ИТ-инфраструктуру и не требует существенной перестройки бизнес-процессов и переобучения сотрудников. Бизнес сохраняет привычные рабочие инструменты.

Navicon PlanEngine, используя математические методы, позволяет за минуты решать те задачи, на которые у специалистов компании уходили бы недели. Сроки формирования планов сокращаются в десятки раз. При этом решение легко кастомизируется под специфику конкретных производственных процессов заказчика и может быть доработано на начальных этапах с учетом потребностей бизнеса.

«Navicon PlanEngine позволяет существенно сократить затраты на разработку. Это устраняет необходимость выбора между двумя крайностями — адаптацией жесткого коробочного решения под свои процессы или созданием системы с нуля. Вместо этого клиент получает уже протестированные отраслевые наработки, которые наши специалисты адаптируют под конкретные бизнес-процессы, — отметила Юлия Романова, руководитель департамента IBP компании Navicon. — Более того, при отсутствии у клиента собственной системы планирования мы готовы разработать полностью кастомизированное решение — от пользовательского интерфейса до интеграции с существующими у заказчика инструментами и платформами».

Оптимизатор будет полезен крупным производственным предприятиям, где ручное планирование становится неэффективным из-за большого объема данных и сложных производственных цепочек. Это, в первую очередь, FMCG, фармацевтическая промышленность, машиностроение — в этих отраслях высокая скорость изменений, а даже незначительные погрешности в планировании могут существенно отразиться на ключевых бизнес-показателях.

Юлия Романова: «Подобные задачи нужно моделировать непосредственно в системе IBP. Традиционные подходы — open-source библиотеки или коробочные решения — часто не справляются с промышленными масштабами, либо требуют значительных затрат на адаптацию. Кроме того, open-source инструменты имеют ограничения по производительности, а коробочные продукты создают зависимость от вендора. Наше решение, созданное на основе 20-летнего опыта автоматизации планирования и 10-летней практики внедрения S&OP и IBP-систем, объединяет проверенные методики и наработки, успешно апробированные в проектах для крупных производственных предприятий».