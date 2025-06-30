Молодые ученые из более чем 10 регионов страны пройдут интенсивы по ИИ

30 июня 2025 г. в Томске началась летняя школа по искусственному интеллекту для молодых ученых, организованная институтом AIRI и Томским государственным университетом. 80 молодых исследователей из более чем 10 регионов России проведут 11 дней с учеными из AIRI, ТГУ, МГУ, МФТИ, ВШЭ, МТУСИ, «Сколтеха» и других научно-исследовательских организаций и вузов. Об этом CNews сообщили представители AIRI.

Основные тематические блоки программы включают в себя трендовые направления в области искусственного интеллекта: языковые модели нового поколения, модели мира, обучение с подкреплением, мультимодальность, генеративные модели для параметрических данных, методы ускорения обучения моделей, интеграция LLM с ПО и интерпретируемые и доверенные системы ИИ. Кроме того, исследователи займутся применением генеративного ИИ в промышленности, химии и разработке лекарств.

Организаторы и партнеры обеспечивают учащимся питание, проживание и обучение. В 2025 г. партнерами летней школы стали «Авито» и Фонд «Интеллект».

Участники смогут не только познакомиться с потенциальными научными руководителями, но и получить консультации от специалистов «Авито» по карьерному росту. Студенты получат возможность проверить свои знания на практике в рамках исследовательских проектов.

«Важнейшая особенность нашей школы – прямой научный диалог между опытными учеными и молодыми исследователями. Летние школы — формат, который критически важен в процессе подготовки научных лидеров внутри страны, они позволяют получить самые свежие навыки, за бурным развитием которых могут не успевать фундаментальные образовательные программы. В этом году мы с Томским университетом приняли решение усложнить критерии отбора и, несмотря на это, получили заявки от участников из Москвы, Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарской Республики, Самарской, Свердловской, Томской, Новосибирской, Воронежской, Тульской областей, Республик Башкортостан и Татарстан, Приморского края. Это показывает, что качество подготовки научных кадров в стране растет», - сказал на церемонии открытия школы Иван Оселедец, д.ф.-м.н., профессор РАН, генеральный директор института AIRI.

Как отметила, в свою очередь, заместитель губернатора Томской области по научно-технологическому развитию Людмила Огородова, участвовавшая в открытии летней школы, Томская область имеет хорошие позиции в сфере искусственного интеллекта, и не только благодаря наличию сильного научно-образовательного потенциала, но и активной поддержке со стороны государства и бизнеса.

«Мы уделяем особое внимание подготовке специалистов по искусственному интеллекту. Школа «Лето с AIRI 2025», которая пройдет на площадке Института анализа больших данных и искусственного интеллекта ТГУ под руководством ведущих российских ученых, будет хорошей возможностью для студентов естественно-научных и технических направлений усилить свои знания. В Томске соберутся 80 человек из 10 регионов, для ведения занятий приглашены преподаватели из «Сколтеха», Высшей школы экономики, Томского государственного университета и других ведущих образовательных учреждений страны», - отметила замгубернатора.

Директор Института анализа больших данных и искусственного интеллекта Вячеслав Гойко отметил, что треки летней школы AIRI соответствуют стратегическим направлениям развития цифровых технологий в Томском госуниверситете. Это, в частности, ИИ в химии и промышленности, ИИ-агенты и моделирование социальных процессов. Таким образом, партнерство с AIRI и участие в организации Школы — логичное продолжение работы в приоритетных областях.

«Мы видим свою задачу не только в том, чтобы передать участникам актуальные знания и навыки, но и в том, чтобы помочь им почувствовать себя частью научного сообщества, где рождаются реальные технологии будущего. На две недели наш город становится ключевым образовательным ИИ-хабом: здесь собрались эксперты AIRI, ВШЭ, Сколтеха и других сильнейших организаций образовательной и цифровой сфер», — сказал Вячеслав Гойко.

«Во внедрение и развитие генеративного искусственного интеллекта мы планируем вложить 12 млрд руб., в том числе, обеспечить подготовку специалистов в этой области. До 2028 г. подготовим до 3000 экспертов в области ИИ и разработки. Мы ориентированы на то, чтобы знания и навыки, которые мы даем, были актуальными и практикоориентированными. В этом году мы запустили 6 новых образовательных программ совместно с ведущими вузами, в том числе по Data Science. И на всех программах у ребят будет возможность учиться на реальных кейсах Авито», — сказал Андрей Рыбинцев, старший директор по искусственному интеллекту «Авито».