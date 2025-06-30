«МегаФон» ускорил интернет на территории сибирского памятника регионального значения – Чекрушево

Село Чекрушево Омской области получило ускоренный интернет и устойчивую голосовую связь. «МегаФон» установил в населенном пункте дополнительное телеком-оборудование, увеличив скорость передачи данных до 100 Мбит/с и расширив покрытие сети. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Село Чекрушего Тарского района считается первой русской крестьянской деревней Прииртышья. Населенному пункту присвоен статус памятника местного значения и сегодня в нем проживает около 800 человек. В селе работают школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, магазины. Работа всех важных социально-значимых объектов требует качественной, устойчивой связи, быстрого мобильного интернета, чтобы жителям своевременно оказывалась медицинская помощь, решались образовательные задачи, а обмен информацией в Сети был максимально комфортным.

На территории села оператор установил новое телеком-оборудование, использовав комбинацию низкочастотного и среднечастотного диапазонов в сети 4G. Низкочастотный отличается большой длиной радиоволны, что наиболее эффективно в сельской местности, где малоэтажная застройка. Этот диапазон значительно расширяет покрытие сети. Среднечастотный позволяет увеличить скорость передачи данных в мобильных устройствах абонентов. Согласно замерам специалистов, максимальные скорости интернета составляют до 100 Мбит/с. Теперь сельчане смогут активнее пользоваться онлайн-возможностями порталов госуслуг и образовательных платформ, общаться в социальных сетях и мессенджерах, смотреть видеоконтент в формате HD и слушают музыку без прерываний.

«Расширение доступности 4G — важная часть нашей работы в регионе. Мы стремимся к созданию равных цифровых возможностей для всех абонентов, где бы они ни жили — в крупном городе или деревне. Установленное оборудование в Чекрушево способствует комфортному проживанию жителей, ведь по нашим аналитическим данным, трафик в селе ежемесячно увеличивается на 7%, и расширение сети поможет избежать перегрузок, даже в часы пиковой нагрузки», — отметил директор «МегаФона» в Омской области Игорь Беззубкин.