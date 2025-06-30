ICL Services и Linki создают будущее беспроводных сетей в России

Продуктово-сервисная компания ICL Services и российский разработчик сетевых продуктов Linki заключили партнерское соглашение. В новом статусе ICL Services сможет предлагать, внедрять и поддерживать передовые беспроводные решения вендора в ИТ-инфраструктурах своих клиентов из любых отраслей бизнеса на выгодных условиях. Об этом CNews сообщили представители ICL Services.

Сегодня ИТ-компания Linki предлагает рынку такие решения, как точки доступа, контроллеры беспроводных сетей, коммутаторы для офисов и ЦОД, которые позволяют обеспечивать надежную работу бизнес-процессов предприятий. Среди ключевых разработок компании – внесенные в Единый реестр ПО Wi-Fi-контроллер «Харза» и точка доступа Wi-Fi 6 «Кабарга», а также собственная разработка Linki - встраиваемая операционная система «Архар ОС», ставшая основой функционирования точек доступа Wi-Fi Linki.

«Имея глубокую экспертизу в реализации крупных сетевых проектов для российских и международных заказчиков, сегодня мы в ICL Services обрели нового партнера в лице производителя беспроводных решений Linki, – сказал руководитель отдела сетевых технологий ICL Services Олег Цыганов. – Я уверен, что новый союз позволит нам как интегратору предлагать нашим клиентам решения, максимально отвечающие требованиям бизнеса. А надежная бесперебойная поддержка вендора по своим продуктам лишь укрепит уверенность клиента в завтрашнем дне».

«Мы высоко ценим ICL Services как компетентного и надежного партнера, чья экспертиза в интеграции крупномасштабных сетевых проектов органично дополняет наши инженерные разработки, – сказал CEO Linki Никита Иванов. – Объединив усилия, мы предлагаем российским заказчикам Wi-Fi-решения и коммутаторы для крупной корпоративной инфраструктуры. Эти решения обеспечивают бесперебойную работу критически важных бизнес-процессов, а наша совместная команда предоставляет круглосуточную экспертизу, гарантируя, что ИТ-сети готовы к вызовам завтрашнего дня».