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«РТК-ЦОД» запустил третью очередь Центра обработки данных в Тверской области

«РТК-ЦОД» (кластер ЦОД и облачных сервисов «Ростелекома») ввел в эксплуатацию третью очередь Центра обработки данных (ЦОД) «Удомля», инвестиции в строительство которой составили 2 млрд руб. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В третьей очереди дата-центра расположены четыре машинных зала и 820 стоек мощностью 5,4 кВт каждая. Проектирование началось в конце 2023 г., комплексные испытания завершились в мае 2025 г., а запуск площадки в эксплуатацию осуществлен в июне 2025 г.

«Удомля-3» спроектирована в соответствии с требованиями надежности уровня Tier III. Бесперебойное электропитание ИТ-инфраструктуры обеспечивают шесть автономных дизель-генераторных установок мощностью 1 800 кВт с резервированием по двум независимым лучам электропитания. Система холодоснабжения выполнена по кольцевой схеме, а общая холодопроизводительность кондиционеров на каждый машинный зал составляет 1 272 кВт.

Константин Степанов, директор по развитию ЦОД компании «РТК-ЦОД»: «Сегодня, во время высокого спроса на мощности ЦОД в стране, реализованный нашей командой проект оказался максимально востребованным со стороны клиентов. Большая часть мощностей новой очереди после запуска уже нашла своего арендатора. Кластер ЦОД “Удомля“ стремительно развивается, несмотря на его удаленную локацию. В данный момент “РТК-ЦОД” обладает ресурсами для быстрого расширения кластера и достройки четвертой и пятой очередей. На территории ЦОД уже находятся готовые сооружения с подведенными мощностями, а реализация типовых проектов по строительству 1640 стоек возможна за 12 месяцев».

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