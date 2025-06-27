OptiTeam Consulting перевел процессы планирования в «Гринфилдс-Логистика» на отечественную платформу Optimacros

Дистрибьютор экзотических фруктов, ягод и овощей Гринфилдс-Логистика» завершил проект по переходу с зарубежной системы Anaplan на российскую платформу Optimacros. Работы по внедрению выполнила ИТ-компания «ОптиТим Консалтинг». Об этом CNews сообщили представители OptiTeam.

Вопрос замены иностранного ПО в компании стоял остро из-за ограниченных сроков поддержки Anaplan. Но главной целью проекта «Гринфилдс-Логистика» ставила не просто импортозамещение — важно было сохранить функциональность и бизнес-логику процессов, чтобы обеспечить бесшовную миграцию с одной системы на другую.

Проект внедрения платформы Optimacros стартовал в мае 2024 г. За четыре месяца команда OptiTeam перенесла в Optimacros инструмент для прогнозирования и планирования операционной деятельности компании и обеспечила его корректную работу в новой системе.

В задачи также входил перенос модели DataHub. Она управляет мастер-данными, содержит актуальные справочники и получает из базы MSSQL данные об остатках, исторических продажах и возвратах, которые используются в основной модели. Для «Гринфилдс-Логистика» модель имеет большое значение, так как компания должна постоянно отслеживать и обновлять информацию о запасах, чтобы своевременно закупать новые партии продукции и поддерживать остатки на складах в оптимальном количестве.

Особенность проекта заключалась в синхронизации с MSSQL и обновлении больших объемов данных по расписанию каждые 15−30 минут. Важно было не только перенести структуру данных и алгоритмы, но и добиться того, чтобы частое обновление основных справочников оставалось незаметным для пользователей. Чтобы система могла обрабатывать такие объемы без сбоев и замедления, потребовалось оптимизировать архитектуру решения, в том числе перераспределить часть процессов предобработки данных в модель DataHub.

Со стороны компании «Гринфилдс-Логистика» в проекте участвовали представители бизнеса и разработчики Anaplan. Они сотрудничали со специалистами OptiTeam Consulting и после обучения смогли эффективно продолжить работу с системой. Проект стал успешным во многом благодаря вовлеченности команды заказчика, которая принимала участие в разработке и настройке платформы. Это ускорило процесс внедрения. Пользователи также быстро адаптировались к новому ПО, так как системы имеют схожие элементы, а команда OptiTeam разработала дашборды, максимально похожие на те, с которыми уже работали сотрудники «Гринфилдс-Логистика».

«В ходе масштабирования компании мы искали надежное программное обеспечение, которое смогло бы закрыть наши потребности. Коллеги рекомендовали Optimacros. После презентации возможностей платформы мы убедились, что она полностью соответствует требованиям бизнеса и, что не менее важно, переход на нее будет довольно плавным. Приятно отметить, что в России есть качественные инструменты для повышения эффективности бизнеса», — сказал Данил Бикбаев, архитектор и руководитель проекта от «Гринфилдс-Логистика».

Проект удалось завершить раньше первоначального срока, и уже в сентябре 2024 г. платформа была готова к эксплуатации.

Переход на интегрированное планирование — от продаж до финансовых показателей — ускорил процессы и повысил эффективность работы компании за счет согласованности разных бизнес-функций. Платформа Optimacros полностью адаптирована под нужды дистрибьютора и интегрирована с внутренними процессами бизнеса. Оптимизация архитектуры увеличила скорость работы системы и ее стабильность. Переход на отечественное ПО также минимизировал риски, связанные с использованием иностранной системы.

Сейчас с Optimacros ежедневно работают 40 сотрудников из департаментов продаж, закупок и логистики. Команда «Гринфилдс-Логистика» продолжает развивать систему, самостоятельно разрабатывая новые модели и адаптируя их под методологические изменения и бизнес-требования.