Компания true.code запустила моментальные B2B- и B2C-платежи для клиентов Сбербанка

Компания true.code, являясь официальным интегратором Сбербанка, предложила на базе Sber API платежное решение для работы бизнеса с юридическими и физическими лицами – TrueCodePay. Оно позволяет компаниям совершать прямые платежи в B2C- и B2B-сегменте. Теперь, к примеру, автодилер может мгновенно рассчитаться с продавцом подержанных машин, а стоматологическая компания в один клик оплатить материалы подрядчику. Об этом CNews сообщили представители true.code.

TrueCodePay – это B2B- и B2C-решение для бизнеса, которое позволяет расплачиваться с клиентами и партнерами в «одном окне» без использования наличных расчетов и заполнения множества документов. Сервис избавляет от необходимости пересчитывать выручку, сдавать ее в банк и снижает риски, связанные с хранением и перевозкой денежных средств.

В B2B-сегменте предложены два ключевых решения. Первое – моментальные платежи, которые позволяют бизнесам проводить взаиморасчеты в один клик, значительно ускоряя финансовые операции. Второе – предложение «кредит в корзине», которое помогает клиентам избежать остановки бизнес-процессов из-за временного недостатка средств. Компания может пользоваться услугами, не дожидаясь поступления денег на счет, а продавец при этом минимизирует риски кассовых разрывов и роста дебиторской задолженности.

Для B2C-взаимодействий сервис предоставляет удобный инструмент безналичных расчетов с физическими лицами. Это особенно актуально для выплат подрядчикам и партнерам, которые осуществляют деятельность как физические лица, так как полностью исключает работу с наличными и делает процесс прозрачным.

«Решение, созданное на базе технологии «Сбера», задает новый стандарт B2B и B2C-платежей, позволяя бизнесу быстро и безопасно переводить средства, а также минимизировать использование наличных, что в эпоху цифровизации является конкурентным преимуществом», — сказал Артем Шеленговский, СЕО компании true.code.

Решение уже доступно для корпоративных клиентов Сбербанка, в дальнейшем развитие сервисов продолжится.