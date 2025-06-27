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ИТМО разработает новую российскую систему подготовки специалистов по ИИ

Центр «Сильный ИИ в промышленности» ИТМО выиграл конкурс Аналитического центра при Правительстве России и займется разработкой компетентностно-ролевых моделей и образовательных программ в области искусственного интеллекта. С ее помощью можно будет объективно оценивать уровень подготовки ИИ-специалиста и развивать компетенции преподавателей. На реализацию инициативы выделено 25 млн руб. Об этом CNews сообщили представители ИТМО.

В рамках проекта исследователи центра «Сильный ИИ в промышленности» разработают понятную и применимую модель для профессионального сообщества, а также подготовят преподавателей и руководителей образовательных программ для работы с этой моделью. С помощью дополнительных инструментов можно будет поддерживать актуальность системы и оперативно реагировать на изменения в науке, экономике и обществе. Это не просто методическая документация, а гибкая и живая система, способная трансформировать подход к ИИ-образованию на национальном уровне.

Система включит 13 компетентностно-ролевых моделей: одну универсальную и 12 специализированных, предназначенных для ключевых отраслей экономики. Каждая модель будет построена на основе набора профессиональных функций, знаний и навыков, снабженных индикаторами, позволяющими объективно оценить компетенции ИИ-специалиста. Такой подход не ограничивает представление о специалисте одной ролью, а учитывает разнообразие задач, которые может выполнять ИИ-разработчик: от аналитика и архитектора решений до менеджера проектов. Система позволит отразить реальные условия работы в мультидисциплинарных командах и строить образование, максимально близкое к запросам индустрии.

«Сейчас хороший ИИ-специалист – это часто мотивированный самоучка, который совмещает базовое университетское образование с практическими навыками. Наша цель — отойти от «цехового» формата подготовки к «мануфактурному». Массовое появление на рынке труда ИИ-разработчиков станет драйвером повсеместного внедрения ИИ в отрасли экономики, что обеспечит выполнение цифровой трансформации государства в целом», — сказал научный руководитель исследовательского центра «Сильный ИИ в промышленности» ИТМО Александр Бухановский.

Кроме того, ИТМО разработает и внедрит комплекс дополнительных профессиональных программ для подготовки двух стратегически важных категорий специалистов — руководителей образовательных программ (РОП) и профессорско-преподавательского состава (ППС). Особое внимание будет уделено разработке и модификации авторских ИИ-курсов с учетом новых компетентностных моделей, взаимодействию с индустриальными партнерами, грамотному применению цифровой инфраструктуры и ресурсов, а также внедрению прогрессивных педагогических технологий, характерных именно для ИИ-дисциплин. Первый поток обучения запланирован на июль 2025 г. и охватит около 200 участников со всей страны.

Оператором проекта выступает Аналитический центр при Правительстве России. К обучению преподавателей будут привлечены специалисты из индустрии, включая Сбербанк, «Яндекс» и др.

Исследовательский центр «Сильный искусственный интеллект в промышленности» создан на базе ИТМО. Основная цель — создание отечественных разработок в области искусственного интеллекта и подготовка специалистов для высокотехнологичных компаний. В октябре 2021 г. центр стал одним из шести победителей конкурса грантов в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект».

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