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ITglobal.com расширил ИТ-инфраструктуру «АльфаСтрахование» на базе систем хранения NetApp

Международный облачный провайдер и системный интегратор ITglobal.com, входит в корпорацию ITG, завершил проект по расширению инфраструктуры систем хранения данных для групп компаний «АльфаСтрахование» и «АльфаСтрахование-Жизнь». Новые блочные СХД NetApp интегрированы в действующую архитектуру без простоев и обеспечивают техническую основу для развития новых бизнес-сервисов. Об этом CNews сообщили представители ITglobal.com.

Проект ITglobal.com стал частью стратегии модернизации ИТ-инфраструктуры «АльфаСтрахование» и «АльфаСтрахование-Жизнь». Существующие системы хранения данных приблизились к пределу своих возможностей, что создавало риски для стабильности бизнес-процессов и ограничивало возможности запуска новых цифровых сервисов.

ITglobal.com предложил решение на базе проверенных систем хранения NetApp, полностью совместимых с действующей инфраструктурой заказчика. Такой подход позволил сохранить уже сделанные капитальные вложения и снизить риски интеграции. Компания поставила новое оборудование через каналы параллельного импорта и установила его. ITglobal.com также обеспечил полноценную техническую поддержку проекта. Расширенная инфраструктура создает устойчивую платформу для дальнейшего развития цифровых сервисов страховых компаний без риска для операционной стабильности.

«Главным требованием было быстрое и бесшовное расширение действующей инфраструктуры с учетом высокой чувствительности бизнес-процессов к простою. Мы предложили проверенную конфигурацию на базе NetApp, обеспечили совместимость с существующими СХД и выполнили все необходимые работы строго по согласованному графику. Это подтвердило эффективность партнерства в условиях ограниченного времени и жестких требований к надежности», — сказал Василий Белов, исполнительный директор ITglobal.com.

«Мы активно модернизируем ИТ-инфраструктуру в процессе цифровой трансформации группы. Проект с ITglobal.com помог нам расширить ресурсы хранения без остановки текущих сервисов и с высокой степенью надежности. Партнер предоставил не только оборудование, но и полный комплекс услуг, включая техническую поддержку, что критично для нашего бизнеса», — отметил Сергей Соловьев, руководитель управления сервисного обслуживания технической поддержки «АльфаСтрахование».

Партнерство ITglobal.com и «АльфаСтрахование» началось в 2023 г. За это время системный интегратор дважды прошел открытые тендеры страховой группы.

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