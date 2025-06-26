TCL представляет кондиционеры с технологией T-AI: интеллектуальное энергосбережение нового поколения

TCL, производитель потребительской электроники, представляет революционную технологию энергосбережения T-AI для кондиционеров. Решение на базе искусственного интеллекта сочетает умные алгоритмы и точные сенсоры, которые позволяют сократить энергопотребление на 37% в режиме ECO. Кондиционеры с новой технологией уже доступны для покупки в России. Об этом CNews сообщили представители TCL.

Технология энергосбережения на базе ИИ

TCL разработала интеллектуальную систему энергосбережения, которая осуществляет быстрый подбор оптимальных настроек при помощи встроенных ИИ-чипов.

Энергосберегающая технология T-AI построена на принципе «интеллектуальное распознавание + точное управление». Высокоточные датчики постоянно отслеживают изменения температуры и влажности в помещении. На основе этих данных искусственный интеллект создает динамические профили и в реальном времени определяет, как лучше управлять работой устройства. ИИ-чип прогнозирует потребности пользователя и автоматически регулирует работу компрессора, позволяя избегать лишних затрат энергии.

TCL представляет кондиционеры с технологией T-AI: интеллектуальное энергосбережение нового поколения









Технология протестирована международной организацией SGS, по результатам испытаний кондиционеры TCL в режиме AI ECO экономят более 37% электроэнергии за три часа работы. Компания стала первой, кто интегрировал систему ИИ-энергосбережения в свои кондиционеры. TCL уже получила более 15 патентов в этой области и планирует использовать технологию T-AI в новых моделях.

Новые серии кондиционеров с технологией T-AI

Инновационная технология энергосбережения реализована в трех новых линейках кондиционеров от TCL, которые уже доступны для покупки в России. Серия FreshIN Plus предлагает эффективное охлаждение и обогрев с интеллектуальным воздушным потоком. Среди дополнительных функций предусмотрены система притока свежего воздуха, ультратихий режим (от 16 дБ), многоступенчатая фильтрация и голосовое управление без подключения к Wi-Fi.

Линейки VoxIN и BreezeIN PRO Inverter также поддерживают T-AI, обеспечивая современный подход к комфорту и энергоэффективности.

Умный образ жизни с TCL

Разработка T-AI – часть более широкой стратегии TCL по созданию умной и экологичной системы кондиционирования. Компания собрала команду из более одной тыс. специалистов в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и представила девять ключевых технологий, отвечающих за подачу воздуха, интенсивное охлаждение, энергосбережение и интеллектуальное управление.