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PIX Robotics представляет обновленную платформу автоматизации процессов PIX RPA 3.0

Компания PIX Robotics объявляет о выпуске нового релиза платформы PIX RPA 3.0 — решения для автоматизации бизнес-процессов. Оно сочетает в себе функционал для разработчиков, простое управление для бизнес-пользователей и возможности использования искусственного интеллекта (ИИ) для решения сложных бизнес-задач. Об этом CNews сообщили представители PIX Robotics.

Обновленная платформа ориентирована на доступность, надежность и производительность, предлагая интуитивно понятные инструменты для упрощения работы. PIX RPA 3.0 позволяет создавать автоматизированные процессы даже без глубоких технических знаний благодаря готовым шаблонам и интеграции с ИИ. Теперь бизнес-пользователи могут самостоятельно настраивать ИИ-ассистентов для автоматизации рутинных задач, что повышает эффективность и снижает вероятность ошибок.

Для разработчиков платформа предлагает мощные возможности кастомизации и интеграции, обеспечивая стабильность и гибкость даже в самых сложных сценариях. Новый модуль управления процессами в PIX Master был переработан с акцентом на простоту масштабирования и удобство отслеживания.

Особое внимание уделено Smart-модулю — новому интеллектуальному инструменту в PIX RPA, который позволяет при помощи встроенного набора smart-функций и шаблонов применять ИИ в бизнес-процессах компании без специальных навыков работы с нейросетями.

PIX RPA 3.0 также поддерживает цифровых ассистентов, которые помогают сотрудникам справляться с повседневными задачами быстрее и продуктивнее. Аналитический модуль и инструменты анализа процессов позволяют оценить эффективность автоматизации.

Технический директор PIX Robotics Кирилл Серов отметил, что выпуск новой версии стал важным шагом как для компании, так и для ее клиентов.

«PIX RPA 3.0 – это наш ответ на растущие пользовательские потребности в гибкости, скорости и удобстве использования платформы. Мы переработали архитектуру системы так, чтобы масштабировать и эксплуатировать решения стало проще. PIX RPA 3.0 – важный шаг для всей нашей команды и для наших клиентов. Благодарю нашу команду за усердие и креатив, а наших клиентов за доверие и бесценную обратную связь. Благодаря вам мы становимся лучше с каждой версией», — сказал Кирилл Серов.

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