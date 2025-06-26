«Крайон» объединяет усилия с ICL Services для развития и продвижения «Колибри-АРМ»

Интегратор технологических решений для цифровой трансформации бизнеса компания «Крайон» и продуктово-сервисная компания ICL Services договорились о стратегическом партнерстве, направленном на развитие и продвижение «Колибри-АРМ» — российской системы для управления ИТ-инфраструктурой. Об этом CNews сообщили представители «Крайон».

«Колибри-АРМ» позволяет управлять конечными устройствами и приложениями по принципу «единого окна» в ИТ-инфраструктурах любой сложности. Это инструмент для всего спектра задач массового администрирования автоматизированными рабочими местами (АРМ) и серверами: от управления ИТ-активами, инвентаризации и массовой доставки приложений на конечные устройства до получения подробных отчетов и глубокой аналитики по АРМ. «Колибри-АРМ» способно обслуживать устройства под управлением как Windows, так и Linux, включая основные отечественные ОС (Astra Linux, «Ред ОС»).

«Сотрудничество с ICL Services открывает новые возможности не только для нас, но и для наших клиентов. Цель «Крайон» — обеспечить российские компании надежными и импортонезависимыми инструментами для повышения эффективности работы и управления организацией. «Колибри-АРМ» – продукт с обширным функционалом, а также понятной и очень близкой к потребностям отечественного бизнеса дорожной картой развития. Поэтому мы уверены в том, что, включив в свой портфель такое технически зрелое решение, мы можем предложить нашим заказчикам здесь и сейчас достойную альтернативу аналогичным продуктам иностранных вендоров», — сказала Татьяна Ляпина, директор департамента стратегического партнерства, «Крайон».

«У нас большие планы по продвижению продукта на российском рынке, в том числе за счет развития партнерских программ. Наш продукт «Колибри-АРМ» позволит компании «Крайон» расширить линейку предложений в сегменте общесистемного программного обеспечения и предоставить клиентам по-настоящему современный эффективный продукт, решающий большое количество ИТ-задач», – отметил Ильнур Ибрагимов, технический директор «Колибри-АРМ».