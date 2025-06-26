ГК Softline и «Телеком биржа» объявляют о партнерстве в сфере облачных решений

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, и ИТ-интегратор «Телеком биржа» заключили соглашение о сотрудничестве в сфере облачных решений. Среди направлений — продвижение сетевых сервисов и инфраструктуры для виртуализации рабочих мест (VDI) на отечественном рынке, создание резервного дата-центра. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Клиенты ГК Softline и «Телеком биржи» получат доступ к новым облачным сервисам и услугам, которые дополняют друг друга. Расширение сотрудничества соответствует стратегии группы компаний по развитию портфеля продуктов и услуг для цифровой трансформации бизнеса заказчиков.

В рамках нового соглашения ГК Softline будет заниматься продвижением решения для организации виртуальных рабочих мест (VDI) «Телеком биржи». Это инфраструктура для переноса аппаратных и программных возможностей в виртуальное пространство с возможностью масштабирования более 10 тыс. рабочих столов. Решение обеспечивает повышенную отказоустойчивость, предотвращает потерю данных и не требует высоких технических характеристик от клиентских устройств. Также «Телеком биржа» будет предоставлять клиентам ГК Softline услуги по аренде дополнительных вычислительных мощностей (IaaS), управлению кластерами Kubernetes, резервному копированию данных (Backup) и восстановлению инфраструктуры (DRaaS).

ГК Softline таким образом дополнит ресурсы и экспертизу «Softline Облако» — провайдера решений, который обеспечивает безопасную и надежную облачную ИТ-инфраструктуру, с прозрачным управлением расходами. Теперь ГК Softline предоставит клиентам новые возможности для реализации комплексных проектов любой сложности. Заказчики в режиме единого окна получат больше интегрированных между собой облачных сервисов.

Новое соглашение ГК Softline и «Телеком биржи» — важный этап развития сотрудничества, которое длится 10 лет. На протяжении этого периода «Телеком биржа» предоставляет выделенные каналы связи, волоконно-оптические линии связи и решения для защиты от DDoS-атак для клиентов ГК Softline и внутренней инфраструктуры группы компаний. ГК Softline предоставляет «Телеком бирже» оборудование для функционирования облачных сервисов, а также отвечает за проведение монтажных и пусконаладочных работ.

«Это соглашение стало логичным продолжением почти десяти лет успешного партнерства в области связи и защиты от DDoS-атак. Российский рынок облачных услуг растет уже несколько лет подряд, и в 2025 г. эта тенденция продолжится. Интерес к облачным решениям связан с увеличением объемов обрабатываемых данных и развитием ИИ, что требует мощных и гибких хранилищ. Наше партнерство с ГК Softline даст клиентам возможность оперативно и комплексно решать задачи, связанные с безопасным хранением данных и масштабированием бизнеса», — сказал Василий Полькин, директор по продажам «Телеком биржи».

«Компаниям на российском ИТ-рынке нужен гибкий подход к мощностям — возможность наращивать их при росте бизнеса или оперативно сокращать при сворачивании проектов. Объединение экспертизы “Softline Облако” и “Телеком биржи” обеспечит успешную реализацию проектов для заказчиков из разных отраслей. Сотрудничество с “Телеком биржей” открывает новые горизонты для наших заказчиков, позволяя им получать доступ к качественным облачным решениям и улучшенному клиентскому сервису», — сказал Роман Зацепин, менеджер по развитию бизнеса департамента облачных решений ГК Softline.