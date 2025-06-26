Единое решение для цифровой трансформации: B2B-Center и СБК объединили экспертизу

B2B-Center, являющийся частью ИТ-платформы для автоматизации цифровых закупок и продаж В2В-РТС, и разработчик программного обеспечения «Системные Бизнес Компоненты» (СБК) объявляют о стратегическом партнерстве. Компании предлагают рынку совместный продукт, который объединит управление нормативно-справочной информацией (НСИ) и внедрение отечественной ERP-системы. Об этом CNews сообщили представители B2B-Center.

В рамках такого партнерства все совместные проекты B2B-Center и СБК будут идти параллельно, каждый фокусируется на своей зоне ответственности, не дублируя функции. На старте команды совместно разрабатывают требования и ТЗ; B2B-Center отвечает за аудит и нормализацию НСИ, настройку справочников и классификаторов; СБК внедряет ERPII-решение тяжелого класса «СБК-Предприятие» и занимается технической интеграцией.

Клиент на выходе получает сразу готовый результат: на платформе «СБК-Предприятие» развернута система, в которую уже загружены очищенные данные, настроены процессы и справочники НСИ, соответствующие всем стандартам. Такой подход снижает риски, сокращает сроки и избавляет от необходимости «переделывать» решения на ходу.

«Современный бизнес стремится повышать эффективность рабочих операций и контролировать затраты. Партнерство с СБК позволит нам предложить рынку новый подход к этой задаче. Достоверность данных — это фундамент для правильных управленческих решений, качественной аналитики и планирования закупочных процессов. Интеграция возможностей НСИ с ERP-системой позволит клиентам снизить операционные издержки, автоматизировать рутинные задачи и повысить скорость рабочих операций», — сказал Андрей Бойко, коммерческий директор B2B-Center.

Партнерство усиливает обе стороны: B2B-Center начинает более широко работать в сегменте ERP-проектов, а СБК — усиливает экспертизу по НСИ и ускоряет внедрение. Особое внимание уделяется заказчикам, которые переходят с зарубежных ERP-систем на отечественные аналоги. Команды уже начали совместную работу над первыми проектами. Планы включают пилотные внедрения, отраслевые решения и совместные коммуникации: от рассылок до общих конференций.