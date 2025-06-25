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«Юниверс Дата» внедрила прямое взаимодействие ИИ-агентов с корпоративными данными

Компания «Юниверс Дата», разрабатывающая решения в области Data Governance и Master Data Management (MDM), объявляет о внедрении в свои продукты новой функциональности – прямой интеграции ИИ-агентов с корпоративными данными через протокол Model Context Protocol (MCP). Об этом CNews сообщили представители DIS Group.

Теперь интеллектуальные помощники – от ChatGPT до внутренних корпоративных ботов – могут напрямую работать с «золотыми» данными компании с соблюдением политик безопасности и прав доступа. Особенность подхода «Юниверс Даты» в том, что при прямой работе ИИ с данными поддерживается сквозная работа сразу с двумя ключевыми слоями – справочными данными и «золотыми» записями (MDM) и политиками, правилами и доступами (Data Governance).

В основе решения лежит протокол MCP, создающий единое семантическое пространство для взаимодействия ИИ с данными. Это устраняет необходимость дополнительных интеграций, разработки API, дорогих коннекторов и ручного обмена файлами. Благодаря автоматизации сокращается время на выполнение операций, получение аналитических отчетов, проверку статусов и показателей, снижается количество ошибок при переносах и обработке данных, а также появляется возможность масштабировать работу с другими ИИ-решениями (Qwen, GigaChat и др.) без дополнительных затрат. При этом предусмотрены встроенные механизмы авторизации, аудит, доступность политик и маскирование данных, что позволяет обеспечить высокий уровень безопасности данных.

«ИИ-агенты активно внедряются в бизнес-процессы. Они упрощают аналитику, автоматизируют операционку и делают сложное доступным. Но без доступа к реальным проверенным данным их возможности ограничены. С функцией прямого подключения к данным наши решения делают искусственный интеллект по-настоящему полезным инструментом. Благодаря MDM, он работает с актуальной и достоверной информацией, а благодаря Data Governance, он действует в соответствии с установленными корпоративными политиками и в рамках заданных бизнес-процессов», – отметил Владислав Каменский, генеральный директор «Юниверс Дата».

Мастер-дистрибутором решений компании «Юниверс Дата» является DIS Group.

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