Санкт-Петербург — второй в стране по использованию умных устройств для бизнеса

МТС проанализировала количество М2М-устройств в собственной сети в российских регионах. Санкт-Петербург занял второе место по стране по востребованности умных девайсов для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Технология M2M (Machine to Machine) — способ передачи информации между машинами или устройствами, который позволяет им взаимодействовать без необходимости участия человека.

С 2023 по 2024 гг. их прирост составил почти 19%, отмечают аналитики МТС. Наиболее востребованы такие решения в инженерной отрасли, к примеру, при производстве электроники, спрос на M2M вырос почти на треть. Используются цифровые устройства в сфере энергетики и ЖКХ, при передаче данных энергоснабжающим организациям, в ИТ — для управления оборудованием, контроля баз данных, систем безопасности. Растет популярность умных устройств у компаний, занимающихся охранной деятельностью и автомобильными перевозками: специальные чипы позволяют получать удаленный доступ к объекту, например, такси, и отслеживать его местоположение и контролировать безопасность водителя, пассажира и груза.

«Петербург занимает второе место в стране по количеству M2M-устройств в сетях МТС. Бизнес Северной столицы и Ленобласти активно использует умные решения на основе интернета вещей, чтобы адаптироваться к современным требованиям рынка. Цифровые устройства помогают в режиме реального времени получать и анализировать информацию: контролировать производственный процесс, следить за безопасностью предприятий, настраивать различные датчики и климатические системы. И как результат, M2M-решения позволяют предпринимателям, компаниям сократить затраты и передать рутину умным системам, освободить ресурсы для решения сложных задач», — сказал директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

В пятерку российских городов, где наиболее востребованы M2M-устройства для бизнеса, вошли также Москва, Екатеринбург, Казань и Краснодар.