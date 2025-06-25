Корпорация развития Удмуртии и Ассоциация «Руссофт» заключили соглашение о сотрудничестве

Подписано соглашение о сотрудничестве между АНО «Корпорация развития Удмуртской Республики» и Некоммерческим партнерством разработчиков программного обеспечения «Руссофт». Документ закрепляет намерение сторон работать совместно над развитием ИТ-отрасли Удмуртии, укреплением предпринимательского потенциала региона, а также над созданием благоприятной среды для роста и внедрения высокотехнологичных решений. Об этом CNews сообщили представители «Руссофт».

Сотрудничество будет направлено на поддержку инициатив в ИТ-сфере, развитие образовательных и кадровых программ, а также продвижение проектов и брендов Удмуртской Республики на федеральном уровне, нацеленных на популяризацию ИТ-направления в регионе и вовлечение в него молодых специалистов. Кроме того, Ассоциация «Руссофт» будет делиться с Корпорацией опытом и практиками, полученными в ходе своей деятельности на федеральном и международном уровнях.

«Руссофт был создан 25 лет назад компаниями из Санкт-Петербурга, но уже давно перерос статус региональной ассоциации, став активным игроком на федеральном уровне. Сейчас в нашем составе компании из большинства регионов нашей страны, поэтому особое внимание мы уделяем состоянию ИТ-отрасли в различных субъектах России. Удмуртия показывает постепенный, но уверенный рост в нашем Рейтинге Регионов, который отражает состояние софтверной индустрии, как говорится, «на местах». На республику приходится около 1,3% от совокупного оборота всех российских софтверных компаний, и я уверен, что наше сотрудничество будет способствовать ускорению роста региона», - отметил президент «Руссофт» Валентин Макаров

«Подписание соглашения с Ассоциацией «Руссофт» — это уверенный шаг для ИТ-развития Удмуртии. Сегодня в регионе работает более 840 ИТ-компаний в 2024 г. их оборот составил 28 млрд руб., и наша задача — создать условия, при которых это число будет расти. В сотрудничестве с «Руссофт», объединяющих ИТ -компании мы сможем масштабировать лучшие отраслевые практики, усилить кадровый потенциал через образовательные программы и увеличить долю Удмуртии в совокупном обороте российской софтверной индустрии, которая сегодня составляет около 1,3%. Это соглашение - новые возможности для цифрового роста и выхода на глобальные рынки», - сказал директор Корпорации Эмиль Бикмеев.

На подписании также присутствовала Дарья Сунцова, постоянный представитель главы Удмуртской Республики при Президенте России – заместитель председателя правительства Удмуртской Республики.