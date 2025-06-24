«КОРУС Консалтинг» исследовал ИТ-тренды в АПК: отрасль делает ставку на ИИ, малый агробизнес – на уникальные решения

ГК «КОРУС Консалтинг» провела исследование «Тренды цифровизации АПК 2025», в котором приняли участие более 70 руководителей ИТ-подразделений и топ-менеджеров агропромышленных компаний. Это позволило выявить как общие ИТ-тренды, характерные для всего АПК, так и некоторые особенности каждого сегмента. Об этом CNews сообщили представители ГК «КОРУС Консалтинг».

48% респондентов отмечают, что у них оцифрованы только отдельные производственные процессы, у 36% есть базовые ИТ-решения и только у 16% оцифровано большинство процессов.

Наименее оцифрованным оказалось растениеводство – 64% респондентов ответили, что у них оцифрованы только отдельные процессы. Наиболее оцифрованными стали обрабатывающие компании: у 50% из них есть базовые ИТ-решения, а у 18% оцифровано большинство процессов. Лидерами по уровню цифровизации оказались не крупнейшие компании (1000+ сотрудников), а предприятия со штатом 500-1000 человек: у 58% из них есть базовые ИТ-решения, у 25% оцифровано большинство производственных и бизнес-процессов. Около 60% малых и средних компаний имеют наиболее низкий уровень цифровизации.

Барьеры, препятствующие цифровизации

63% респондентов назвали главным барьером для цифровизации АПК высокую стоимость ПО и его внедрения, 53% — недостаток ИТ-специалистов, 48% — сложности интеграции ИТ-решений, и еще 48% — нехватку отраслевых решений.

Приоритеты в ИТ-стратегии

Приоритетом для большинства компаний стали внедрение ИТ-решений для сокращения затрат (43%) и рост бизнеса (33%). Еще 17% выделили поддержку текущих ИТ-систем, а 7% – разработку собственных ИТ-решений (как своими силами, так и с помощью подрядчиков). Это коррелирует с главными задачами агробизнеса, которые указали респонденты: снижение затрат (61%) и повышение производительности (57%). При этом самая большая доля респондентов (11%), которые делают ставку на разработку собственных ИТ-решений, работают в компаниях со штатом менее 250 человек.

«Выбор ИТ-стратегии в АПК напрямую зависит от масштаба компании и её приоритетов. Для крупных компаний характерен гибридный подход: использование комплексных коробочных решений для типовых задач и заказной разработки для автоматизации уникальных процессов. Малые и средние компании, напротив, чаще фокусируются на решении точечных задач, которые помогают поддерживать текущую эффективность и создают возможности для масштабирования в будущем. Несмотря на то, что заказная разработка дороже готовых решений, она становится приоритетом для некоторых небольших компаний по нескольким причинам. Во-первых, на рынке действительно не хватает отраслевых коробочных решений, учитывающих специфику АПК. Во-вторых, малые компании часто сталкиваются с необходимостью автоматизировать «узкие» процессы, которые критически важны для их операционной деятельности. Наконец индивидуальные решения создаются с учетом будущего роста компании. Это особенно важно для малых предприятий, которые стремятся к масштабированию, но не могут позволить себе полную замену ИТ-систем в будущем», —сказала Елена Никитина, руководитель направления заказной разработки ГК «КОРУС Консалтинг».

ИТ-бюджеты компаний АПК

Размер ИТ-бюджета большинства компаний (44%) составляет 1-5% от оборота, у 35% –меньше 1% от оборота. В основном меньше 1% от оборота в ИТ вкладывают малые компании — так ответило 43% респондентов, на чьих предприятиях работает менее 250 человек.

Наиболее перспективные ИТ-технологии

Приоритетными ИТ-решениями, которые компании собираются внедрить в ближайшие один-два года, предприятия АПК называют инструменты для работы с данными (51%), а также ИИ для прогнозирования и аналитики (43%). Самыми перспективными технологиями для отрасли на ближайшие 3-5 лет респонденты называют прогнозные модели (55%), управление данными (53%) и моделирование рабочих процессов (48%).

«Если раньше агробизнесу не хватало данных, опираясь на которые можно было анализировать эффективность разных процессов, заниматься прогнозной аналитикой, то сегодня отрасль получила необходимые технологии, которые позволяют собирать данные и принимать выверенные управленческие решения на их основе. Например, инструменты для мониторинга поля, датчики, отслеживающие состояние животных, различные контроллеры и т.д. Этим и обусловлен высокий процент респондентов, которые связывают своё стратегическое развитие именно с ИИ и работой с данными», — сказала Екатерина Торсукова, руководитель группы Data Science направления DWH&ML «ДАР» (входит ГК «КОРУС Консалтинг»).