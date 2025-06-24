CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

Изобретение «Свезы» на основе нейросетей признано на территории Евразии

Лесопромышленная группа «Свеза» получила Евразийский патент на уникальную разработку — «Способ определения и классификации дефектов древесного материала». Это решение, основанное на применении машинного зрения, позволяет с точностью более 90% выявлять и классифицировать дефекты плитных и листовых материалов в режиме реального времени. Об этом CNews сообщили представители «Свезы».

Патент был выдан костромскому комбинату «Свеза» Евразийским патентным ведомством и опубликован в Бюллетене ЕАПО. Он распространяется на территорию девяти стран: Россию, Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Это означает, что «Свеза» закрепила право на использование этой технологии на обширном евразийском рынке.

«Способ определения и классификации дефектов древесного материала» использует сверхточную нейронную сеть и камеры машинного зрения, превосходя по эффективности существующие методы. Разработка уже прошла апробацию в Федеральной службе интеллектуальной собственности России и подтвердила свою высокую точность.

«Евразийский патент — это не просто защита нашей интеллектуальной собственности, а стратегическое преимущество для всей группы «Свеза», — сказал Виктор Тихонов, директор костромского комбината. — В тесном сотрудничестве с подразделением «СмартЛайн» мы планируем эффективно использовать его для расширения бизнеса на рынки Евразии. Центр экспертиз компании уже работает над долгосрочной стратегией защиты и расширения действия патента, обеспечивая максимальную отдачу от этой важной разработки».

Таким образом, изобретение «Свезы» становится инструментом развития российского экспорта, открывая возможность внедрения данной технологии в смежных областях промышленности различных стран Евразийского региона.

«Способ определения и классификации дефектов древесного материала» — расширение предыдущего патента «Свезы» в области выявления дефектов древесины. Ранее компания «Свеза» запатентовала сканер дефектов, разработанный центром технического развития костромского комбината.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Елена Еремина, «АльфаСтрахование»: С помощью RPA мы можем быстро протестировать разные сценарии без значительных вложений

Интернет, как мы его знаем, на грани гибели. Трафик сайтов катастрофически падает. Пользователи переходят на нейросети

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira

После скандала Трампа и Маска у властей США возникли вопросы к беспилотным такси Tesla

Исследование: У сотрудников освобождается 12 часов рабочего времени еженедельно за счет ИИ

Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

Конференции

Сервисная поддержка без рисков: критерии выбора проверенного партнёра

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще