CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

ИИ поможет найти забытые в транспорте, на вокзалах и в парках сумки

NtechLab разработала видеоаналитику на основе ИИ, которая распознает забытые или потерянные вещи в общественных местах. Решение запускается в одном из крупнейших парков Москвы и в том числе может применяться в метрополитенах, на вокзалах и в аэропортах. Об этом CNews сообщили представители NtechLab.

Искусственный интеллект на изображениях, полученных с камер видеонаблюдения в составе комплекса, умеет распознавать сумки и коробки размером от 20х20 см в ракурсах сбоку и сверху. В том числе чемоданы, рюкзаки, пакеты, клатчи, кошельки.

ИИ обучен отличать именно потерянные вещи от тех, которые просто находятся на удалении от их владельцев, — в том числе по времени, которое сумка, чемодан или рюкзак находятся обособленно от владельца. Для каждой предполагаемой локации — городского парка, аэропорта, вокзала, метро — такое время будет разным.

Продукт может использовать «картинку» с уже установленных городских камер видеонаблюдения и работает в составе флагманского продукта NtechLab — Find Face Multi.

«Мы обучили нейросеть распознавать предметы и это решение поможет тысячам людей, которые будут иметь неосторожность забыть сумку или чемодан в общественных местах. Нейросеть решит одновременно две проблемы — упростит процесс поиска вещей и сократит его время. Такое решение в первую очередь будет наиболее популярно в транспортном сегменте — на вокзалах, в аэропортах, в метро, но не менее востребовано оно может быть и в любых других общественных местах, где собираются туристы и жители города», — отметил генеральный директор NtechLab Алексей Паламарчук.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных интернет-компаний России

Интернет, как мы его знаем, на грани гибели. Трафик сайтов катастрофически падает. Пользователи переходят на нейросети

Цифровое рабочее место юриста ВкусВилл: 100% выполнение всех задач в срок

После скандала Трампа и Маска у властей США возникли вопросы к беспилотным такси Tesla

Разработчик ПО для аналитики поделился кейсами в «Росатоме», «Еврохиме» и НЛМК

Российские банки требуют ввести тотальную слежку в Telegram и WhatsApp*

Конференции

Сервисная поддержка без рисков: критерии выбора проверенного партнёра

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование
Показать еще

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
Показать еще