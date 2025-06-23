«Газстройпром» и «СКБ Контур» усиливают сотрудничество по развитию цифровой инфраструктуры ​

Компании «Газстройпром» и «СКБ Контур» подписали соглашение о партнерстве. Объединение возможностей компаний нацелено на развитие цифровых технологий и переход промышленного строительства на российское программное обеспечение. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Документ подписали генеральный директор АО «Газстройпром» Николай Ткаченко и генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных. Стороны договорились о долгосрочном сотрудничестве, которое поможет обеим компаниям эффективнее работать в условиях цифровой экономики.

Сторонами договора планируется совместная работа над обновлением и улучшением цифровой инфраструктуры с использованием современных технологий и собственных разработок. Компании намерены создать бизнес-модель, способную адаптироваться к меняющимся условиям современности, а также исследовать и тестировать новые продукты и направления в сфере цифровых технологий.

Николай Ткаченко, генеральный директор АО «Газстройпром»: «На каждом этапе, от планирования до исполнения, «Газстройпром» внедряет цифровые решения. Цифровизация процессов в компании уже превышает 70%. Все это помогает не только улучшить контроль, но и дает нашим людям больше возможностей того, чтобы не тратить время на рутину, а сосредотачиваться на важном. Мы уверены, цифровизация не отменяет значение человека. Она раскрывает его потенциал. Кроме того, все эти инструменты подтверждают наш статус технологического лидера в глазах заказчиков и делают нас максимально прозрачными».

Совместно будут реализовываться проекты в области искусственного интеллекта и робототехники. Кроме того, партнеры договорились об активном обмене опытом, знаниями и технологиями, а также о создании инструментов для выявления потребностей клиентов в российских цифровых решениях.

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «Газстройпром — уже сейчас компания с высокими уровнем цифровизации. Но технологии развиваются стремительно и все больше проникают во все рабочие процессы. Наше сотрудничество позволит компании вывести на новый уровень применение цифровых решений, а «СКБ Контур» получит дополнительную экспертизу, которая важна в условиях, когда успешный разработчик должен ориентироваться в первую очередь на запросы своих пользователей».