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Сбербанк запускает партнерство с «Медскан» по внедрению ИИ-агентов

Сбербанк и группа компаний «Медскан» заключили соглашение о запуске первого в России коммерческого проекта в части применения ИИ-агента. Документ подписали директор Центра индустрии здоровья Сбербанка Сергей Жданов и генеральный директор ГК «Медскан» Тимур Мубаракшин в присутствии основателя группы компаний Евгения Туголукова. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

В рамках сотрудничества будет разработан специализированный ИИ-агент, способный анализировать медицинские данные и предоставлять персонализированные рекомендации пациентам. Решение можно настроить под определенные задачи клиник, оно будет способствовать оптимизации медицинских процессов и улучшению качества обслуживания пациентов.

В перспективе технологию планируют масштабировать, разрабатывать для медицинских учреждений индивидуальные ИИ-решения для различных направлений — от диагностики до управления сервисом для пациентов. Это создает новые возможности для цифровизации частных клиник.

Сергей Жданов, директор Центра индустрии здоровья Сбербанка: «Сбер обладает передовыми технологиями в области искусственного интеллекта. Мы делаем цифровые медицинские технологии доступными и полезными для каждого человека. Впервые будут созданы уникальные адаптивные медицинские ИИ-агенты под запрос частной медицинской организации — компании "Медскан", ставшей первой, кто начал двигаться в направлении развития таких сервисов. Наш совместный проект позволит активно продвигаться вперед в области предиктивной и персонализированной медицины. Это стало возможным благодаря интенсивному развитию медицинского профиля нейросети GigaChat, успешно сдавшей серию профессиональных сертификационных экзаменов для специалистов различных направлений медицины».

Евгений Туголуков, акционер и основатель ГК «Медскан»: «Мы первыми в стране применяем российскую LLM-платформу в медицинских целях. Наш совместный проект со Сбером — это не просто технологический прорыв, а важный шаг к формированию новой культуры медицинской коммуникации между лабораториями и пациентами».

Разработка отвечает на глобальный тренд развития диагностики, рынок которой может вырасти в пять раз к 2028 г. Использование российских решений в этой сфере открывает новые перспективы для медицинского сектора.

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