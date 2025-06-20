Samsung Innovation Campus запускает курсы по искусственному интеллекту и интернету вещей в Магнитогорском государственном техническом университете им. Г.И. Носова

Компания Samsung Electronics и Магнитогорский государственный технический университет имени Г.И. Носова объявляют о начале сотрудничества в рамках программы Samsung Innovation Campus («ИT Академия»). С начала 2025/2026 учебного года на базе Института энергетики и автоматизированных систем стартует обучение по курсам «Искусственный интеллект» и «Интернет вещей». 50 студентов планируют принять участие. Об этом CNews сообщили представители Samsung Electronics.

Программы Samsung Innovation Campus направлены на подготовку специалистов в наиболее востребованных ИT-направлениях и построены на освоении студентами практических навыков в ходе проектной деятельности. К концу учебного года выпускники Samsung Innovation Campus («ИT Академия») самостоятельно разрабатывают индивидуальные проекты и в случае успешного завершения программы получают сертификат от Samsung.

«Цель проекта Samsung Innovation Campus – помочь талантливым студентам по всей России получить доступ к передовому ИТ-образованию. Мы рады началу сотрудничества с одним из авторитетных многопрофильных технических вузов страны, МГТУ им. Г.И. Носова, – университетом с разветвленной инфраструктурой, отличной материально-технической базой и современным подходом к подготовке специалистов. Уверены, что студенты вуза получат не только фундаментальные знания, но и практический опыт, востребованный в индустрии», – сказал Сергей Певнев, вице-президент штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ.

Сегодня современные технологии стремительно развиваются, и одними из ключевых направлений становятся «Искусственный интеллект» и «Интернет вещей». Университет осознает важность подготовки специалистов, обладающих глубокими знаниями и практическими навыками в данных областях. Цели сотрудничества: повышение качества образования студентов университета путём внедрения современных методик преподавания и инновационных подходов; предоставление студентам возможности изучать актуальные курсы, разработанные ведущими экспертами отрасли, включая направления компьютерного зрения, обработки естественного языка (NLP), «Интернет вещей» (IoT); формирование у студентов востребованных на рынке труда компетенций, позволяющих эффективно решать реальные бизнес-задачи; реализация практико-ориентированного подхода через вовлечение студентов в реальные проекты, стажировки, хакатоны и исследовательскую деятельность совместно с индустриальными партнерами.

Трек «Искусственный интеллект» будет реализовываться для направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». Обучение по программе включает изучение теоретических основ и освоение практических инструментов в области машинного обучения, анализа данных, компьютерного зрения и обработки естественного языка. Студенты получат навыки разработки интеллектуальных систем, востребованных в различных сферах бизнеса и государственного управления.

Трек «Интернет вещей» предназначен для студентов направления подготовки 11.03.04 «Электроника и наноэлектроника», ИT-специалистов и инженеров, желающих освоить ключевые технологии IoT: от основ до внедрения решений в промышленности, умных городах и повседневной жизни.

«Университет стремится стать центром передовых технологий и инноваций, предлагая своим студентам лучшие условия для профессионального роста и развития. Сотрудничество в рамках программы Samsung Innovation Campus («ИT Академия») является важным шагом на пути достижения этой цели», – сказал Вадим Рифхатович Храмшин, д-р тех. наук, директор института энергетики и автоматизированных систем МГТУ им.

Проект Samsung Innovation Campus («ИT Академия») активно развивается и с 2017 г. в России, а также странах СНГ. На сегодняшний день в программе участвуют более 30 вузов-партнеров.

В прошлом учебном году в Samsung Innovation Campus (ИT Академия) прошли обучение более 600 студентов, а самыми популярными образовательными треками стали «Искусственный интеллект» и «Интернет вещей», реализуемые в 16 вузах.

Согласно опросам выпускников, более 90% студентов высоко оценивают практическую ценность курсов, а более 75% отмечают улучшение своих карьерных перспектив после участия в программе.

Программа Samsung Innovation Campus («ИT Академия») является частью глобальной инициативы Samsung Innovation Campus – долгосрочного бесплатного социально-образовательного проекта компании Samsung Electronics по обучению будущих ИT-специалистов в самых востребованных областях ИT: «Мобильная разработка», «Интернет вещей», «Искусственный интеллект» и «Большие данные».

В рамках программы Samsung Innovation Campus («ИT Академия») ежегодно проводится Межвузовский конкурс проектов выпускников, победителей которого определяет жюри, состоящее из экспертов Samsung и представителей других ведущих компаний ИT-отрасли. В 2025 г. финал Межвузовского конкурса проектов выпускников Samsung Innovation Campus («ИT Академия») пройдет в октябре.