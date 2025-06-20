CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Электроника
|

MAR Consult: 57% населения поддерживает госрегулирование беспилотной логистики

Аналитическая компания MAR Consult провела исследование про отношение населения к использованию беспилотников для доставки товаров. Исследование показало осторожность российского общества в отношении использования беспилотников для доставки товаров повседневного спроса и фармацевтики. Об этом CNews сообщили представители MAR Consult.

Отношение к использованию беспилотников для доставки

Две трети населения относится к внедрению беспилотников нейтрально (31%) или положительно (31%), около четверти респондентов высказали отрицательное мнение (23%). Довольно значительная часть еще не определились с отношением к такому виду доставки (15%).

Чаще всего считают использование беспилотников полезным нововведением молодежь в возрасте 18–24 лет (40%). Более высокая поддержка наблюдается среди мужчин (39%), работников руководящих должностей (48%) и менеджеров среднего звена (46%).

Несмотря на отношение к беспилотным технологиям пользоваться подобными сервисами доставки опрошенные не спешат: не готовы пользоваться (44%) против готовых попробовать (42%).

Преимущества и недостатки технологии

Среди наиболее заметных преимуществ почти половина респондентов (46%) выделили увеличение скорости доставки, увеличение доступности товаров в отдаленных районах (32%), снижение стоимости (25%).

Однако участники видят также потенциальные проблемы, включая техническую нестабильность (57%), возможность несанкционированного использования технологий злоумышленниками (42%) и нарушение безопасности данных (27%).

Более половины опрошенных (57%) поддерживают необходимость государственных мер регулирования, в том числе введения штрафов за нарушения правил эксплуатации беспилотников и систему обязательной регистрации устройств. Чаще всего сторонниками строгого контроля выступали жители Южного федерального округа (74%).

Пятая часть респондентов (22%) против госрегулирования отрасли беспилотной логистики. Еще пятая часть (21%) затруднились оценить необходимость госрегулирования.

Перспективы замены традиционных способов доставки

Лишь небольшая часть людей (9%) уверены, что беспилотники полностью способны заменить традиционные курьерские службы или автомобильные транспортировки. Более половины респондентов (52%) убеждены, что замена невозможна.

«Несмотря на видимую перспективность технологии и признание ее пользы среди части респондентов, большинство придерживается сдержанного подхода, считая необходимым наличие четкой нормативной базы и эффективного контроля со стороны государства. Кроме того, население ждет постепенного развития инфраструктуры и накопления позитивного опыта использования новых решений. Таким образом, успех внедрения беспилотников зависит от прозрачности процессов, информированности потребителей и эффективных регуляторных мер со стороны властей», — прокомментировал Дмитрий Шиманов, основатель и генеральный директор аналитической компании MAR Consult.

В опросе приняли участие 600 респондентов, в возрасте 18-64 лет, по всем Федеральным округам. Опрос проведен в июне 2025 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Импортозамещение, мультиклауд и экспорт технологий: эксперты назвали основные тренды облачного рынка

Wildberries приступила к выпуску собственных банковских карт. Сотрудники их уже получают

Артем Маркелов, «Сапран»: Ожидание возврата зарубежного вендора может привести к банкротству

В России создали ИИ для выявления поддельных документов, который «не имеет аналогов в мире»

Исследование: как генИИ помогает улучшить клиентский сервис

Власти пишут новые требования к российскому ПО. «Отечественность» приложений придется доказывать усерднее

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

За какие функции и возможности кондиционера стоит платить в 2025 году

Лучшие умные водонагреватели лета 2025: хиты продаж

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Показать еще

Наука

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели
Показать еще